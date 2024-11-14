Bursa Görükle Gençlik Merkezi 24 Saat Kesintisiz Hizmet Verecek

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Görükle Gençlik Merkezi'nin vize sınavları nedeniyle 16-29 Kasım tarihleri arasında 24 saat kesintisiz hizmet vereceğini duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve açıldığı günden bu yana üniversiteli gençler tarafından yoğun olarak kullanılan Görükle Gençlik Merkezi'nde 24 saat hizmet uygulamasını yeniden başlatılıyor. Gençlik Merkezi, vize sınavları haftası olan 16-29 Kasım tarihleri arasında 24 saat kesintisiz hizmet verecek. Ayrıca öğrencilere her akşam saat 22.00'da sıcak çorba servisi yapılacak. - BURSA