Bursa haberi | Mudanya'ya alternatif ulaşım devrede - Son Dakika
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Bursa haberi | Mudanya'ya alternatif ulaşım devrede

14.10.2022 18:25

Edinilen Bursa haberine göre Mudanya'ya alternatif ulaşım devrede Raylı sistemi Bursa Şehir Hastanesi'ne ulaştıracak projenin hız kazanması için Mudanya Karayolu gidiş yönünün 'Özdilek AVM ile hızlı tren hattı köprüsü arasındaki bölümünün' 3 ay boyunca trafiğe kapatılması gündeme geldi.

Mudanya'ya alternatif ulaşım devrede

BURSA - Raylı sistemi Bursa Şehir Hastanesi'ne ulaştıracak projenin hız kazanması için Mudanya Karayolu gidiş yönünün 'Özdilek AVM ile hızlı tren hattı köprüsü arasındaki bölümünün' 3 ay boyunca trafiğe kapatılması gündeme geldi. Bu plan devreye alınmadan önce 'kapatmanın trafik akışına etkisinin belirlenmesi için' 4 günlük deneme uygulaması yapılacak. Deneme sürecinde Mudanya'ya ulaşım, Geçit Çevre Yolu başta olmak üzere farklı güzergahlardan sağlanacak. Bu süreçte yapılacak araç sayımları ile değerlendirmelerin ardından, yolun '3 ay boyunca' trafiğe kapatılıp kapatılmayacağına karar verilecek.

Bünyesindeki 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi ile Bursa'nın sağlık hizmetleri yükünü önemli ölçüde çeken Bursa Şehir Hastanesi'ne kesintisiz ulaşımın sağlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Emek-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı'nda imalat devam ediyor. Bakanlar Kurulu kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen 6.1 kilometrelik 4 istasyonlu hattın Mudanya Karayolu üzerindeki çalışmaları hız kazandı. Çalışmaların daha da ivme alması için Mudanya Karayolu gidiş yönünün 'Özdilek AVM ile hızlı tren hattı köprüsü arasındaki bölümünün' 3 ay boyunca trafiğe kapatılması gündeme geldi. Plan devreye alınmadan önce 'kapatmanın trafik akışına etkisinin belirlenmesi için' 4 günlük deneme uygulaması yapılacak. 15 Ekim Cumartesi (Yarın) günü saat 20.00'dan itibaren başlayacak deneme uygulamasında, Mudanya'ya ulaşım Geçit Çevre Yolu başta olmak üzere farklı güzergahlardan sağlanacak. Bu süreçte yapılacak araç sayımları ile değerlendirmeleri takiben, yolun 3 ay boyunca trafiğe kapatılıp kapatılmayacağına karar verilecek.

Geçit çevre yolu devrede

Sadece gidiş istikametinde yapılacak yol kapamanın trafik akışını olumsuz etkilememesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya'ya ulaşım yönünde gerekli alternatifler hazırlandı. Mevcut durumda pik saatlerde 3000-3500 aracın kullandığı Mudanya yolunda 4 gün sürecek deneme uygulaması tamamlanıncaya kadar, en önemli alternatif Geçit Çevre Yolu olacak. Bursa'dan Mudanya istikametine gidecek araçlar, Mudanya Özdilek AVM ışıklarından Geçit Çevre Yolu'na girip, hızlı tren hattı köprüsü altından yeniden Mudanya yoluna bağlanabilecek. Mudanya'ya ulaşımın ikinci alternatifi ise 'Yunuseli - Alman Kanalı Sedde Yolu üzerinden' Dereçavuş - Ahmetköy- Aksungur- Nilüferköy bağlantı yollarını kullanmak olacak. Bunun yanında, Yalova yolundan ise As Merkez kavşağından Yeniceabat - Alman Kanalı bağlantı yolu 'Mudanya'ya gidiş için' farklı alternatif olacak. Ayrıca Demirtaş Kavşağı istikametinden gelenler de 'Çağlayanköy -Ahmetköy Yolunu kullanarak' Bademli köprülü kavşağına bağlandıktan sonra Mudanya'ya ulaşabilecek.

Sorunsuz ulaşım için önlemler alındı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, raylı sistem hattındaki çalışmaların daha da hız kazanması için planlanan kapatma öncesinde 4 günlük deneme uygulaması yapılacağını söyledi. Bu süre içerisinde Mudanya yolu üzerinde araç sayımları ile gerekli değerlendirmelerin yapılacağını belirten Başkan Aktaş, "Değerlendirmelerde trafiğin olumsuz etkileneceğine karar verilirse, 3 aylık kapatma uygulamasına geçilmeyecek. Buradaki amacımız, raylı sistem hattındaki çalışmaların daha da hızlanması. Ancak bunu yaparken, trafik seyrinin aksamasını istemiyoruz. Bunun için de gerekli tüm alternatif yollarımızı hazırladık. 3 aylık kapatma ile ilgili nihai kararı, bu 4 günlük denemenin ardından vereceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa haberi | Mudanya'ya alternatif ulaşım devrede - Son Dakika

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