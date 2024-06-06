Bursa Hayvanat Bahçesi'nde çevre etkinliği - Son Dakika
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Bursa Hayvanat Bahçesi'nde çevre etkinliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Bursa Hayvanat Bahçesi'nde iklim değişikliğine dikkat çekmek ve çocuklara çevre bilincini aşılamak amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

06.06.2024 16:35
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Bursa Hayvanat Bahçesi'nde çevre etkinliği

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Bursa Hayvanat Bahçesi'nde iklim değişikliğine dikkat çekmek ve çocuklara çevre bilincini aşılamak amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya Çevre Günü ve Haftası için hazırladığı ve birbirinden farklı etkinlikler tüm hızıyla sürüyor. Çevre farkındalığı oluşturmak ve iklim krizine dikkat çekmek amacıyla Bursa Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklere, farklı okullardan gelen öğrenciler katıldı. Yüz boyamadan origami atölyesine, hayvan beslemeden çevre temalı resim sergilerine kadar birçok programa katılan çocuklar, eğlenceli ve eğitici bir gün geçirme fırsatı buldu.

Bursa Hayvanat Bahçesi Koordinatörü Erdem Saker, Çevre Haftası'nda düzenlenen etkinliklerle iklim değişikliği tehdidini çocuklara doğru anlatabilmeyi amaçladıklarını söyledi. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için dikkatli hareket etmek gerektiğini belirten Saker, dünyanın insanlara sunduğu doğal kaynakların da tasarruflu kullanması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: İHA

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