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Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri Bilecik'i ziyaret etti - Son Dakika
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Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri Bilecik'i ziyaret etti

Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndan 700 öğrenci, Bilecik'in tarihi yerlerini gezdi. Öğrenciler, Şeyh Edebali Türbesi, tarihi cami ve diğer önemli noktaları ziyaret etti. Bilecik Valiliği personeli, ziyaretçileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri Bilecik\'i ziyaret etti
18.12.2023 - 22:32,
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Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden Bilecik ziyareti

700 öğrenci Bilecik'in tarihi yerlerini gezdi

BİLECİK - Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndan 700 öğrenci Bilecik'in tarihi yerlerini ziyaret etti.

Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ilk olarak Bilecik Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde bulunan tarihi yerleri gezdi. Yerleşke sorumluları ile Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni gezen 700 öğrenciye 36 padişahın hayatı anlatıldı. Ardından 1392 yılında Yıldırım Beyazıd tarafından dedesi Orhan Gazi adına yaptırılan tarihi camiyi gezen öğrenciler buraya hayran kaldı. Son olarak Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi ve devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali Türbesi'nde dua eden öğrenciler ardından Söğüt'e geçti.

Burada başta Ertuğrulgazi Türbesi, Kuyulu Mescit olmak üzere tarihi yerleri gezen Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri 'Saygı Nöbet' değişimini pür dikkat seyretti.

"Tüm misafirlerimizi Bilecik ve Söğüt'e bekliyoruz"

Bilecik Valiliği personeli Engin Beyce, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu Bilecik ve Söğüt'te ziyaretçileri ağırlamanın mutluluğu ve gayreti içinde olduklarını söyleyerek, "Bu haftaki Bursa Işıklar Yüksekokulu Askeri öğrencilerimizi ağırladık. Takriben 700 kadar kişi ziyarette bulundular. Bizler de onları Bilecik Valiliği himayelerinde Söğüt ve Bilecik'imizde bulunan tarihi ve kültürel yerlerimizi tanıtmaya gayret ettik. Söğüt'te Ertuğrulgazi Türbesi başta olmak üzere, Şeyh Edebali Hazretlerinin de bulunduğu alanda tarihi Orhangazi Camimiz, Padişahlar Şeridimiz ve sinevizyon gösterimizle de onlara ilimizi tanıtım noktasında destek olmaya devam ediyoruz. Tüm misafirlerimizi de bu konuda Bilecik'e ve Söğüt'e bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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