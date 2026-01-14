Büyükşehir İtfaiyesi\'nden Koç Üniversitesi personeline eğitim

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yangın ve afetlere karşı toplumu bilinçlendirmek ve bu konudaki deneyimini daha geniş çevrelere ulaştırmak amacıyla bilgi ve saha tecrübesini üniversitelerle buluşturuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Koç Üniversitesi itfaiye ekibine yönelik 'Temel İtfaiyecilik Eğitim Programı' düzenlendi. 5 gün süren eğitim programı kapsamında, çeşitli yangın sınıflarına müdahale yöntemleri, iple erişim ve kurtarma teknikleri ile trafik kazaları ve araç yangınlarına müdahale gibi başlıklar ele alındı. Hortum kullanımı ve söndürme prensipleri, iniş çıkış sistemleri, sedye ile tahliye uygulamaları, kaza yeri güvenliğinin sağlanması, hidrolik kurtarma ekipmanlarının etkin kullanımı ve yaralı tahliyesi gibi konular teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Sahada karşılaşılabilecek gerçek durumların senaryolaştırıldığı eğitimlerde, itfaiyeciler özveriyle mücadele ederek yangını söndürdü. - BURSA