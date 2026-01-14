Büyükşehir İtfaiyesi'nden Koç Üniversitesi personeline eğitim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Büyükşehir İtfaiyesi'nden Koç Üniversitesi personeline eğitim

Büyükşehir İtfaiyesi\'nden Koç Üniversitesi personeline eğitim
14.01.2026 13:23  Güncelleme: 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yangın ve afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla Koç Üniversitesi'nde 'Temel İtfaiyecilik Eğitim Programı' düzenledi. Eğitimde çeşitli yangın müdahale yöntemleri ile kurtarma teknikleri ele alındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yangın ve afetlere karşı toplumu bilinçlendirmek ve bu konudaki deneyimini daha geniş çevrelere ulaştırmak amacıyla bilgi ve saha tecrübesini üniversitelerle buluşturuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Koç Üniversitesi itfaiye ekibine yönelik 'Temel İtfaiyecilik Eğitim Programı' düzenlendi. 5 gün süren eğitim programı kapsamında, çeşitli yangın sınıflarına müdahale yöntemleri, iple erişim ve kurtarma teknikleri ile trafik kazaları ve araç yangınlarına müdahale gibi başlıklar ele alındı. Hortum kullanımı ve söndürme prensipleri, iniş çıkış sistemleri, sedye ile tahliye uygulamaları, kaza yeri güvenliğinin sağlanması, hidrolik kurtarma ekipmanlarının etkin kullanımı ve yaralı tahliyesi gibi konular teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Sahada karşılaşılabilecek gerçek durumların senaryolaştırıldığı eğitimlerde, itfaiyeciler özveriyle mücadele ederek yangını söndürdü. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Koç Üniversitesi, Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir İtfaiyesi'nden Koç Üniversitesi personeline eğitim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi
Fenerbahçe’nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe’ye gitti Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti
Sertaç Komsuoğlu’ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap Sertaç Komsuoğlu'ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Icardi’nin gol sevinci davalık oldu Icardi'nin gol sevinci davalık oldu
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:32
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 14:34:55. #7.11#
SON DAKİKA: Büyükşehir İtfaiyesi'nden Koç Üniversitesi personeline eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.