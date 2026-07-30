Bursa KAI Federasyonu Başkanı Durmuş Duman’dan Akyaka Belediyesi’ne ziyaret

Bursa Kars Ardahan Iğdır (KAI) Dernekleri Federasyonu Başkanı Durmuş Duman, yöre belediyelerine yönelik gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Kars'ın Akyaka ilçesine gelerek Belediye Başkanı Ergüder Toptaş'ı makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Bursa'da faaliyet gösteren Kars, Ardahan ve Iğdırlı hemşehri derneklerinin çalışmaları ile federasyonun yürüttüğü sosyal, kültürel ve dayanışma odaklı projeler hakkında Belediye Başkanı Ergüder Toptaş'a bilgi verildi.

Federasyon Başkanı Durmuş Duman, gurbette yaşayan hemşehrilerin birlik ve beraberlik duygularını canlı tutmak amacıyla çeşitli kültürel etkinlikler, sosyal organizasyonlar ve dayanışma faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirterek, yerel yönetimlerle kurulacak güçlü iş birliklerinin bu çalışmalara önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Ziyarette ayrıca, Akyaka Belediyesi ile Bursa Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonu arasında hayata geçirilebilecek ortak sosyal ve kültürel projeler değerlendirildi. İlçenin tanıtımına katkı sunacak organizasyonlar, kültürel mirasın yaşatılması, gençlerin sosyal faaliyetlere katılımının artırılması ve hemşehri bağlarının güçlendirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Ergüder Toptaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gurbette yaşayan Karslıların memleketleriyle bağlarını güçlü tutmasının önemli olduğunu söyledi. Yerel yönetim olarak sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalara her zaman açık olduklarını belirten Toptaş, birlik ve beraberliği pekiştirecek her türlü projeye destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Karşılıklı iyi dilek ve temennilerin paylaşıldığı ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.