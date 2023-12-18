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Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği İznik'te Program Düzenledi - Son Dakika
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Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği İznik'te Program Düzenledi

Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği'nin Tanıtım ve Tecrübe Paylaşımı Programı İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Programa Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk ve diğer belediye başkanları katıldı. İznik'in tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret eden heyete Başkan Usta rehberlik etti.

Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği İznik\'te Program Düzenledi
18.12.2023 - 10:52,
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Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği'nin Tanıtım ve Tecrübe Paylaşımı Programı İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın ev sahipliğinde gerçekleşti.

15-17 Aralık tarihlerinde İznik'te gerçekleşen programa Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Meclis Üyeleri katıldı.

Bilgilendirme ve sunumlar ile başlayan programda ilk olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk Bursa genelinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirdi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta da İznik Tanıtım Sunumu ve 2019-2023 yılları arasında İznik'te gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili heyete sunum gerçekleştirdi.

Bir sonraki programda İznik'in tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret eden heyete Başkan Usta rehberlik etti. Aynı gün program Doç. Dr. Yüksel Okşak tarafından gerçekleştirilen Turizm Ekonomisi konulu sunum ile devam etti.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta gerçekleşen program ile ilgili yaptığı açıklamada "Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliğimizin Tanıtım ve Tecrübe Paylaşımı Programı ilçemizde ev sahipliği yaptık. Belediye Başkanı, meclis üyesi ve ilgili bürokrat arkadaşlarımıza katılımları sebebiyle teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA
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