'Bursa Leylek Şenliği' büyük bir coşkuyla başladı - Son Dakika
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Yerel

'Bursa Leylek Şenliği' büyük bir coşkuyla başladı

02.06.2025 12:42
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'Bursa Leylek Şenliği' büyük bir coşkuyla başladı Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi öncülüğünde düzenlenen 'Bursa Leylek Şenliği', Karacabey'e bağlı Eskikaraağaç köyündeki 'Leylek Korteji' ile başladı.

'Bursa Leylek Şenliği' büyük bir coşkuyla başladı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi öncülüğünde düzenlenen 'Bursa Leylek Şenliği', Karacabey'e bağlı Eskikaraağaç köyündeki 'Leylek Korteji' ile başladı. Bölgenin bir turizm merkezi olması için gerekli yatırımları hayata geçireceklerini dile getiren Başkan Bozbey, "Leylek Köyü Eskikaraağaç'ı, doğayla uyumlu, sürdürülebilir bir yaklaşımla turizme kazandıracağız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in, Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde Eskikaraağaç'ın ekolojik değerini korumak amacıyla başlattığı 'Leylek Dostu Köy' projesi, bu sene 'Bursa Leylek Şenliği' adıyla daha kapsamlı bir boyutta yapılıyor. Şenliğin ilk gününde Eskikaraağaç, Gölyazı ve Karaoğlan mahallelerinde gerçekleştirilen etkinliklerle Bursalılar keyifli bir gün yaşadı. Mahallelerde kurulan oyun parkları, sürpriz yarışmalar, uçurtma şenliği, atölyelerin yanı sıra çalıştaylar, fotoğraf sergileri, geziler, gösteriler, konserler, kayık turları, söyleşiler, doğa yürüyüşleri, bisiklet turlarıyla çocuklar başta olmak üzere her yaştan insan hafta sonunu doğayla iç içe geçirdi. Şenlik, 1 Haziran Pazar günü Eskikaraağaç, Gölyazı, Fadıllı, Karaoğlan ve Dorak mahallelerindeki birbirinden renkli aktivitelerle gün boyu devam edecek. Şenlik hakkında detaylı bilgi ve BURULAŞ aracılığıyla düzenlenen ücretsiz otobüs seferleri için https://www.bursa.bel.tr adresi ziyaret edilebilir.

İki gün sürecek olan şenlik, 2011 yılında Başkan Mustafa Bozbey'in girişimleriyle Avrupa Leylek Köyleri Ağı'na dahil edilen Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyündeki 'Leylek Korteji' ile başladı. Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde yapılan yürüyüşte, Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey'in yanı sıra Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, genel sekreter yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin ve kooperatiflerin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Eskikaraağaç'ı turizme kazandıracağız"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde Karacabey'in köyü olan Eskikarağaç'ta Prof. Dr. İsmet Arıcı ile birlikte bir hikaye oluşturduklarını söyledi. Türkiye'nin ve Avrupa'nın gündemine oturan köyde birçok hikaye yazıldığını, ancak en önemlisinin Adem Amca ile Yaren Leylek dostluğu olduğunu belirten Başkan Bozbey, "Avrupa Leylek Köyleri ağına 2011'de dahil olan Eskikaraağaç'ın, ekolojik değerini korumak ve karşılaştığı tehditlere dikkat çekmek amacıyla 2013'te Nilüfer Belediyesi'nde 'leylek dostu köy' projesini başlatmıştık. Bugün geçmiş yıllardaki etkinlikleri büyüterek ve daha kapsamlı hale getirerek 'Bursa Leylek Şenliği' adı altında, 5 farklı mahallemizde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bursa Kent Konseyi ile birlikte ilçe belediyelerinin katılımlarıyla hayata geçirdiğimiz şenliğimiz sayesinde Eskikaraağaç'ın bir turizm merkezi olması için ilk adımı atıyoruz. Bölgeye daha fazla ziyaretçi çekebilmek için hem tanıtım çalışmalarını artıracağız hem de gerekli yatırımları hayata geçireceğiz. Leylek Köyü Eskikaraağaç'ı, doğayla uyumlu, sürdürülebilir bir yaklaşımla turizme kazandıracağız" diye konuştu.

"Yaren'in her dönüşü Bursamıza umut getirsin"

Adem Amca'nın ve Yaren Leylek'in artık bölgenin bir değeri ve Bursa'nın simgelerinden biri haline geldiğini ifade eden Başkan Bozbey, bu dostluğu tüm Türkiye'ye duyuran Alper Tüydeş'e teşekkür etti. Bu değerin farkında olduklarını söyleyen Başkan Bozbey, "Bu mirası daha da güçlendirerek, hem doğaya duyduğumuz saygıyı büyüteceğiz hem de Bursamızın adını dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Tüm Bursalıları, doğa dostlarını ve aileleri Bursamızın birbirinden güzel köylerinde doğayla iç içe gerçekleşecek şenliğe davet ediyorum. Şöyle bir atasözümüz var. 'Leylek erken gelirse bahar erken gelir'. Biz de umut ediyoruz ki Yaren'in her dönüşü Bursamıza umut, bereket ve güzel başlangıçlar getirsin. Şenliğimiz hayırlı olsun" dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, sadece bir şenliğin değil doğaya duyulan sevginin ve çevreye olan sorumluluğun ifadesi olan bir buluşmanın yapıldığını belirtti. Her yıl binlerce kilometre yol kat ederek yuvalarına dönen leyleklerin Karacabey'in en zarif simgesi olduğunu dile getiren Karabatı, Yaren Leylek ile Adem Amca'nın kurduğu dostluğun insanların kalbine dokunduğunu söyledi.

Eskikaraağaç Mahalle Muhtarı Abdullah Hızlı, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'ya teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey tarafından Prof. Dr. İsmet Arıcı'nın eşi Franziska Arıcı'ya, Adem Yılmaz'a ve Alper Tüydeş'e plaket takdim edildi. Fatih Karabatı tarafından ise Yaren Leyleğin koruyucu ailesine hediye takdim edildi. Program, Orkestra Şube Müdürlüğü Kent Orkestrası'nın konseriyle devam etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 'Bursa Leylek Şenliği' büyük bir coşkuyla başladı - Son Dakika

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