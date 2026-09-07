Bursa müzeleri yaz aylarında 200 bin 647 ziyaretçiyi ağırladı, türbeler 686 bin kişiyi ağırladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin müzeleri, yaz aylarında 200 bin 647 ziyaretçiyi ağırladı. Tarihi ve kültürel mirasın önemli parçalarından türbeleri ise 686 bin 133 kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, şehirdeki müze ve türbeler, haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan üç aylık dönemde yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Yaz boyunca müzeleri toplam 200 bin 647 kişi ziyaret ederken, ziyaretçiler arasında öğrenciler de 15 bin 218 ayrı ziyaret ile önemli yer tuttu. Bursa Müze'ye bağlı mekanlar, özellikle yaz tatilini değerlendiren çocuklar, gençler ve aileler için önemli bir kültür durağı oldu.

Bursa Kent Müzesi başta olmak üzere farklı noktalarda vatandaşları ağırlayan Hünkar Köşkü Müzesi, Karagöz Müzesi, Merinos Enerji Müzesi, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Bursa Göç Tarihi Müzesi, Bursa Vakıf Kültürü Müzesi, Bursa Yaşam Kültürü müzesi, Aktopraklık Açık Hava Müzesi, Hüsnü Züber Evi Müzesi, Muradiye Mezar Taşları Müzesi, Muradiye El Yazmaları Müzesi ve Bursa Mevlevihanesi Müzesi, şehrin tarihini, üretim kültürünü ve geleneklerini sergi ve etkinliklerle ziyaretçilerine aktardı.

Büyükşehir'in müzeleri yalnızca eserlerin sergilendiği alanlar olmaktan çıkararak yaşayan kültür ve öğrenme mekanlarına dönüştüren çalışmalarını da yaz boyunca sürdürdü. Yaz ayları boyunca müzelerde toplam 63 atölye düzenlendi. Çocukların ve gençlerin kültürel mirası deneyimleyerek öğrenmesine imkan sağlayan çalışmalara bin 141 kişi katıldı.

Osmanlı'nın kuruluş ve yükseliş dönemlerine tanıklık eden Bursa'nın tarihi kimliğinin önemli unsurlarından olan türbeler de yaz aylarında yoğun ilgi gördü. Şehirdeki türbeleri toplam 686 bin 133 kişi ziyaret etti.