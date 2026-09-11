Bursa Nilüfer'de 14 Eylül'de 9 saatlik su kesintisi uygulanacak - Son Dakika
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Bursa Nilüfer'de 14 Eylül'de 9 saatlik su kesintisi uygulanacak

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BUSKİ, Nilüfer ilçesindeki Konaklı ve İrfaniye mahalleleri ile civarında 14 Eylül 2026 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağını duyurdu. Vatandaşların tedbirli olması istendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Konaklı, İrfaniye mahalleleri ve civarında 14 Eylül 2026 tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Vatandaşların tedbirli olması rica olundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Nilüfer'de 14 Eylül'de 9 saatlik su kesintisi uygulanacak - Son Dakika

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