Bursa Nilüfer'de Muhtarlara Afet Bilinci Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa Nilüfer'de Muhtarlara Afet Bilinci Eğitimi

Bursa Nilüfer\'de Muhtarlara Afet Bilinci Eğitimi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde muhtarlara, afet durumlarında güvenli toplanma alanları ve tahliye planları hakkında eğitim verildi. İlçe Kaymakamı Murat Süzen, 10 Acil Afet İstasyonu kurulacağını ve muhtarların desteğinin önemini vurguladı.

18.12.2024 14:33  Güncelleme: 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Nilüfer ilçesindeki muhtarlara afet alanlarındaki rolü, güvenli toplanma alanları, tahliye planları ve afet bilinci konusunda bilgilendirme yapıldı. Nilüfer'e 10 tane Acil Afet İstasyonu yapılacağını söyleyen Nilüfer İlçe Kaymakamı Murat Süzen, "Acil Afet İstasyonlarını arttırmamız lazım. Bütün mahallelerimizde ve birden fazla noktada konumlandırmamız gerekiyor. Bu konuda muhtarların desteğine ihtiyacım var. Okul bahçesi ve camiler olabilir. Çünkü camilerin etrafında çok büyük yapılar olmadığı için en azından deprem anında o malzemelere rahat şekilde erişebiliriz" diye konuştu.

Nilüfer ilçesi genelindeki tüm mahalle muhtarlarına yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimde, muhtarların afet alanındaki rolü, güvenli toplanma alanları, tahliye planları ve afet bilinci konularında bilgiler aktarıldı. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) toplantı salonunda düzenlenen eğitim programında, Nilüfer İlçe Kaymakamı Murat Süzen, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Aydın, Nilüfer İlçe Jandarma Komutanı Erdal Aktaş ve muhtarlar katıldı.

Nilüfer'e 10 tane Acil Afet İstasyonu yapılacağını söyleyen Nilüfer İlçe Kaymakamı Murat Süzen, "Acil Afet İstasyonlarını arttırmamız lazım. Bütün mahallelerimizde ve birden fazla noktada konumlandırmamız gerekiyor. Bu konuda muhtarların desteğine ihtiyacım var. Okul bahçesi ve camiler olabilir. Çünkü camilerin etrafında çok büyük yapılar olmadığı için en azından deprem anında o malzemelere rahat şekilde erişebiliriz. Nilüfer Belediyesi'nin Fethiye Mahallesi'nde bir acil afet koordinasyon merkezi var. Ama yeterli değil. Bir de Küçük Sanayi Sitesi'nin olduğu bölgede de Acil Afet Koordinasyon Merkezi yapılacak. Bunlar 9 şiddetinde depreme dayanıklı oluyor. Bizim bir araya geldiğimiz ve süreci yöneteceğimiz yerler olacak. Biz tek bir yere bağlı kalamayız. Her türlü ihtimali düşünmemiz gerekiyor. Bursa OSB'nin içinde, Nilüfer Belediyesi'nin içinde ve bir de Küçük Sanayi Sitesi'nin olduğu yerde Nilüfer'de toplam 3 tane Acil Afet Koordinasyon Merkezi olacak. Afet durumunda devlet yöneticilerinin bir araya gelip süreci yönetmesi çok büyük önem arz ediyor. Bizim beraber ekipler oluşturmamız gerekiyor. AFAD üzerinden eğitim verdirelim. Harekete geçmemiz gereken bir konu. Bu hassasiyeti taşımamız gerekiyor. Önce elimizi vicdanımıza koyacağız. Sorumlu olduğumuz mahallelerimizdeki hassasiyetleri göz önünde bulunduracağız. Niyetimiz düzgün olduktan sonra biz yol yürürüz. Bu diğer ilçelere de örnek olsun. Daha sonra Türkiye'ye de örnek olsun inşallah, bizim derdimiz bu. Biz depremin geleceğini biliyoruz. Hedefimiz zararı minimize etmek. Kaybımızı azaltalım, bize gelebilecek bu noktadaki tehditleri en aza indirebilelim. Deprem bizim birinci gündemimiz olmalı. Allah bizleri 6 Şubat'ı tekrar yaşatmasın" dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Şenkaya ise, "Bugün yaptığımız toplantıda Nilüfer'in deprem tehlikesi sonucunda da riski nasıl azaltabileceğimizi ve riski nasıl yönetebileceğimizi konuştuk. Bu çalışmalar ilçemizin başta deprem olmak üzere afet dirençliliğini arttırma yönünde. Nilüfer ilçesinde her mahallede belirlediğimiz sokaklarda yapı stoku envanteri çıkarma o sokakların yer yapı ilişkisini anlama ve yer parametrelerini belirleme yönünde çalışmalarımız olacak. Ayrıca yine afeti yönetme anlamında da mahallelerimizde afet koordinasyon merkezleri kurma çalışmalarımız devam ediyor. Bu koordinasyon merkezlerimizde mahallelerimizde yaşayan konut sahipleri gönüllü olarak AFAD tarafından akredite edilerek ekipler kurulacak. Herhangi bir afet durumunda bu ekiplerimiz afetzedelerimize yön verecek. Onları kurtarma çalışmalarına katılacak ve tüm yaptığımız bu çalışmalarda başta Nilüfer ilçemiz olmak üzere bütün ilimizdeki afet direncini yükselterek afet daha iyi yönetmemize katkı sağlayacak. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Nilüfer, Yerel Yönetim, Murat Süzen, Güvenlik, Sağlık, Çevre, Yerel, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa Nilüfer'de Muhtarlara Afet Bilinci Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:20 Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar
22:11 Trump’ın Erdoğan’la ilgili sözleri Özgür Özel’i çileden çıkardı Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Özgür Özel'i çileden çıkardı
21:59 ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti
21:29 Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
09:36 Galatasaray’ın yıldızı Hakim Ziyech’ten skandal açıklamalar Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten skandal açıklamalar
09:34 Gökçek’ten AK Partili Mustafa Tuna’ya sert sözler Gökçek'ten AK Partili Mustafa Tuna'ya sert sözler
09:21 Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı
09:13 Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:02 “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişlerinin sırrı çözüldü "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişlerinin sırrı çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 22:41:43. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa Nilüfer'de Muhtarlara Afet Bilinci Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.