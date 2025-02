Bursa\'nın \'Deprem Risk Analizi Raporu\' Kamuoyu ile Paylaşıldı

Yerel

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile birlikte yürüttüğü 'Deprem Risk Azaltma ve Önleme Planlama Projesi'nin ilk çıktıları olan 'Deprem tehlike değerlendirmesi', 'Bina risk değerlendirmesi', 'Altyapı ve kamu bina risk değerlendirmesi' sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'nın dirençli ve sürdürülebilir bir kent olması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi'nin JICA ile yürüttüğü 'Deprem Risk Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi' devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, proje ile kenti depreme karşı güvenli, dirençli ve sürdürülebilir hale getirmek için önemli bir adım atıldığını belirtti. Büyük felaketlerden yeterince ders alındığını söylemenin zor olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülke olarak, bilim insanlarının uyarılarına kulak vermek gerektiğini, kentleri depreme dayanıklı hale getirmek için daha kararlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Sürdürülen yoğun çalışmaların ardından projenin ilk çıktıları olan 'Deprem tehlike değerlendirmesi', 'Bina risk değerlendirmesi', 'Altyapı ve kamu bina risk değerlendirmesi' sonuçları, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıya, JICA temsilcileri, akademik odaların temsilcileri ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

"Depremde kayıpları minimize etme şansımız olacak"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, 'Deprem Risk Azaltma ve Önleme Planlama Projesi'nin Bursa'nın ve bölgenin sadece bugününü değil, geleceğini de etkileyen bir çalışma olduğunu söyledi. Geçmişte alınmayan veya yanlış alınan her kararın bugünü etkilediği gibi bugün alınamayan veya geciktirilen her kararın da hem bugünü hem de geleceği etkileyeceğini belirten Doç. Dr. Ergül Halisçelik, JICA ile teknik iş birliği anlaşmasının 42 ay olarak planlandığını ve projenin 2026 Ağustos'unda tamamlanmasını beklediklerini kaydetti. Projenin temelde üç tane çıktısı olduğunu anlatan Halisçelik, "Birinci çıktımız, deprem riskinin, bina riskinin, altyapı ve kamu binalarının riskinin değerlendirilmesidir. İkinci çıktımız ise kentsel dirençlilik planının hazırlanmasıdır. Bu plan, makro ve mikro anlamında üst ölçekli, alt ölçekli planlara da veri teşkil edecek. Üçüncü çıktıda ise planı tüm dokümanlarla entegre edeceğiz. Böylece bölgede yaşanacak bir depremde kayıpları minimize etme şansımız olacak" dedi.

"Birçok risk ve zorluk tespit ettik"

JICA Türkiye Ofisi Kıdemli Temsilcisi Susaku Kawai, Bursa'yı daha dirençli hale getirmeye yönelik projeye gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Başkan Bozbey'e, kamu yetkililerine ve akademisyenlere teşekkür eden Kawai, süreç içerisinde birçok risk ve zorluk tespit ettiklerini aktararak, "Gerçekleştirdiğimiz kapsamlı analizler, kapsamlı risk değerlendirmeleri, bize önemli bilgiler sundu. Bursa'nın özgün ihtiyaçlarını anlamamıza ve daha dirençli hale gelmesine nasıl en iyi desteği sağlayabileceğimizi bize gösterdi. Bursa'nın dirençlilik hedeflerinin desteklenmesinin, Japonya'nın afet tecrübelerinin paylaşılmasının fayda sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Bursa'nın dirençli kent olmasına destek olacaktır"

AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, Türkiye'nin konum itibarıyla her an her türlü afete maruz kalabilecek durumda olduğunu belirtti. Çalışmaların afet öncesi hazırlıklar, planlamalar, afet sırasında yapılması gerekenler ve sonrasındaki iyileştirmeler olarak üç evreye ayrıldığını aktaran Buldan, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çözüm ortaklığında diğer paydaş kurumların desteğiyle yapılan bu çalışmanın da Bursa'nın dirençli kent olma yolunda, yol haritasına destek olacağını vurguladı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren da Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin önderliğinde gerçekleştirilen projenin kente büyük fayda sağlayacağını söyledi.

Konuşmaların ardından sunum bölümüne geçildi. İlk olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürü Duygu Yılmaz tarafından ortak koordinasyon toplantısının amacı, projenin ana hatları ve projenin takvimi konularında sunum yapıldı.

JICA ekibinden Massasi İnoove ise deprem tehlike değerlendirmesi, bina risk değerlendirmesi ile ilgili sunum yaptı. Bursa'da 1980'den önce yapılmış çok sayıda eski bina olması, bazı fayların merkeze yakın geçmesi nedeniyle yapılan değerlendirmelerde büyük hasar beklendiğini anlatan İnoove, "Çıkan sonuçlarla insanları korkutmak değil, ilgili tüm kurum ve vatandaşlar tarafından doğru aksiyonların alınmasını amaçladık. Bursa'da deprem tehlikesi arz eden her bir fay için hazırlanan 12 farklı deprem senaryosuna göre binaların hasar görme durum tahminleri yapıldı. Bu senaryolara göre toplam yapı stokunun yüzde 10 ile yüzde 20 aralığındaki kısmı risk grubu içindedir. Bu riskli binaların da yüzde 15 ile yüzde 20 aralığındaki kısmının ise yıkılabileceği öngörüldü" ifadelerini kullandı.

Programda, JICA ekibinden Ryo Tanahashi tarafından 'Yol ve köprü risk değerlendirmesi', Akinori Miyoshi tarafından 'Yaşam hatları risk değerlendirmesi', Seichi Sato tarafından 'Baraj, gölet, demiryolu, liman ve havaalanı risk değerlendirmesi', Toshihiko Suzuki tarafından 'Altyapı ve kamu binaları risk değerlendirmesi', Shinichi Fuksawa ve Murat Akdaş tarafından 'Birinci çıktı ile ikinci ve üçüncü çıktıların ilerlemesi', Tomoyuki Nishikawa tarafından ise proje sonucu ve gelecek faaliyetlere ilişkin sunum yapıldı.

Katılımcıların yorum ve görüşlerini dile getirmesinin ardından günün anısına JICA Türkiye Ofisi Kıdemli Temsilcisi Suhusaku Kawai ile JICA Tokyo Genel Merkezi Afet Risk Azaltma Uzmanı Hanako Hokkyo'ya hediye takdim edildi.