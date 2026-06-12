Afetlere yüzyıllardır dayanım gösteren kent Bursa - Son Dakika
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Afetlere yüzyıllardır dayanım gösteren kent Bursa

Afetlere yüzyıllardır dayanım gösteren kent Bursa
12.06.2026 18:40  Güncelleme: 18:42
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Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen panelde, afetlere karşı kentlerin dayanıklılığı ve kültürel mirasın korunması ele alındı. Uzmanlar, deprem ve yangın gibi afetlerin tarihi yapılara etkisini ve koruma stratejilerini tartıştı.

Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Afetlere Yüzyıllardır Dayanım Gösteren Kent Bursa Paneli'nde, alanında uzman isimler tarafından afetler karşısında kentlerin dayanıklılığı ve kültürel mirasın korunmasının önemi konuşuldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, UNESCO Bursa Alan Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen panel, Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa, farklı disiplinlerden çok sayıda akademisyen ve uzman katıldı. İki oturum halinde düzenlenen panelde; kültürel miras, afet yönetimi, deprem dayanıklılığı ve yaşayan miras konuları ele alındı.

"Bursa'yı tarihi mirasıyla birlikte daha ileriye götüreceğiz"

Bursa'nın tarih boyunca birçok afete tanıklık ettiğini dile getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 'küçük kıyamet' olarak bilinen 1855 depremi, 1905 depremi, 1958 Kapalı Çarşı yangı gibi çok sayıda afetin kentte ciddi hasarlara yol açtığını hatırlattı. Bursa'nın her defasında ayağa kalkmayı başaran dirençli bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Vekili Biba, "Sahip olduğumuz hanlar, camiler, çarşılar ve sivil mimarlık örnekleri, bizlere yerel bilgi birikimi, doğru malzeme kullanımı gibi pek çok konuda ışık tutmaya devam ediyor. Bizler de bu tecrübeyi alarak günümüzün bilimsel verileriyle birleştirmeliyiz. Panelden elde edilecek çıktıların da bizlere yol göstereceğine inanıyorum. Bursa'yı tarihi mirasıyla birlikte daha ileriye götürme konusunda hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Birkaç projeye de başladık. Bunları yakın zamanda paylaşacağız" dedi.

Bursa UNESCO Alan Başkanı Neslihan Dostoğlu ise, Bursa'nın UNESCO sürecine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bursa'nın kültürel ve doğal mirasıyla öne çıkan kadim bir kent olduğu vurgulayan Dostoğlu, şehrin sahip olduğu zengin tarihi birikimi, özgün mimari dokusu ve doğal değerleri sayesinde dünya mirası olarak tescillendiğini ifade etti.

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer de Bursa'nın kültürel miras açısından en zengin şehirlerden biri olduğunu belirterek, bu mirasa sahip çıkmanın ve gelecek nesillere aktarmanın önemine vurgu yaptı.

Panelin ilk oturumunda İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper İlki tarafından 'Yapı mühendisliği açısından yaşayan miras, depremler, riskler ve zarar azaltma çalışmaları' başlıklı sunum gerçekleştirildi. Mimari, yapısal, zamana bağlı ve deprem kaynaklı hasarların yapılar üzerindeki etkilerine değinen İlki, binaların ve yapıların sayısal modelleri üzerinden gerçekleştirilen analizlerin önemini anlattı.

Fransa Tarihi Anıtlar Baş Mimarı Philippe Villeneuve ise 'Notre-Dame: Özgün bir restitüsyon' başlıklı konuşmasıyla katılımcılara tarihi yapının niteliklerini, analizlerini anlattı.

Programın ikinci oturumunda ise İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. M. Fatih Çalışır tarafından 'Dünya mirası Bursa'da afetler, tamir kültürü ve şehir hafızası", Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Evrim Ölçer Özünel tarafından 'Hayatı yeniden kurmak: Acil durumlarda yaşayan mirasın gücü' ve Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden Ersin Aydın tarafından 'Kültürel miras ve afet yönetimi stratejileri: ProCultHer-NET' başlıklı sunumlar yapıldı.

Ayrıca etkinlik kapsamında 'Notre Dame de Paris: The Great Adventure of the Restoration/ Restorasyonun Büyük Macerası' sergisi UNESCO Meydanı'nda, 'Zaman, Afet ve Miras: Yaşayan Kent, Yaşayan Hafıza' ile 'Çizerek Keşfetmek: Bursa Dünya Mirası Eskizleri' sergileri Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı. Sergiler, 1 ay boyunca ziyaret edilebilecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afetlere yüzyıllardır dayanım gösteren kent Bursa - Son Dakika

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