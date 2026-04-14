Bursa'nın Güllük Mahallesi Sakinleri Kentsel Dönüşüm Sürecinin Şeffaf Olmasını İstedi

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ

(BURSA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yer alan Güllük Mahallesi'nde kentsel dönüşüm planına karşı çıkan hak sahipleri, daha adil dağılım ve şeffaf süreç talep etti. Açıklamada konuşan bir mahalle sakini, "Biz kentsel dönüşümle ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Bu sıkıntıyı yetkililere duyurmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Tek tek bizlerin birbirimizden habersiz olduğunu düşünerek baskı ve korkutmaya sevk ederek kabul etmediğimiz şeyleri bize dayatarak kabul ettirmeye çalıştılar. Biz buna karşıyız. Kentsel dönüşüme karşı değiliz, rantsal dönüşüme karşıyız" dedi.

Güllük Mahallesi sakinleri Yıldırım Belediyesi tarafından mahallelerinde yapılacak kentsel dönüşüm projesinin adil ve şeffaf olmadığı gerekçesiyle basın açıklaması gerçekleştirdi.

Mahalledeki basın açıklamasında konuşan hak sahipleri, arsalarına yapılması planlanan büyük ölçekli projelere karşın kendilerine yeterli daire verilmeyeceğini belirterek sürecin yeniden planlanması talebinde bulundu. Mahallelilere bazı siyasi partilerin temsilcileri de destek verdi.

Mahalleli adına yapılan ortak basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Burada bir kentsel dönüşüm sürecine karşı çıkmak için değil; adil, şeffaf ve yaşanabilir bir dönüşüm talep etmek için bulunuyoruz. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın önemli bir kısmı mevcut yapıların durumunun farkındadır ve dönüşüm fikrine ilkesel olarak açıktır. Ancak yürütülen sürecin, bu beklentiyi karşılayacak düzeyde bir güven ve öngörülebilirlik oluşturmadığı görülmektedir. Sahada yürütülen görüşmelerde, sürecin büyük ölçüde yazılı ve resmi bir çerçeveye oturtulmadan ilerlediği, benzer durumdaki hak sahiplerine tutarlılık göstermeyen yaklaşımlar sergilendiği, önceki dönemlerde oluşan beklentiler ile bugünkü yaklaşımlar arasında farklılıklar bulunduğu, sunulan seçeneklerin mevcut yaşam düzeni ve aile yapılarıyla her zaman uyumlu olmadığı yönünde yaygın bir memnuniyetsizlik söz konusudur."

Sürece ilişkin teknik ve hukuki konuların, vatandaş nezdinde zaman zaman belirsizlik ve endişe oluşturduğu görülmektedir. Bu başlıkların açık, anlaşılır ve güven verici bir şekilde ele alınması sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından önem taşımaktadır. Buradan açıkça ifade ediyoruz, kentsel dönüşüm süreçleri, vatandaşın barınma hakkını zayıflatacak ya da onu kabul etmekte zorlanacağı şartlara yöneltecek bir anlayışla yürütülemez. Kentsel dönüşüm bir dayatma süreci değil, bir uzlaşı ve güven inşa etme sürecidir. Bizim talebimiz nettir. Sürecin şeffaf, yazılı ve denetlenebilir bir zemine taşınması, tüm hak sahipleri için eşitlikçi ve öngörülebilir bir yaklaşımın benimsenmesi, sunulan çözümlerin insanların yaşam alışkanlıklarını ve aile yapılarını gözetmesi, sürecin müzakere ve rıza temelinde yürütülmesi."

Açıklamaya destek veren CHP Yıldırım İlçe Başkanı Ahmet Keskin ise şöyle konuştu:

"Kentsel dönüşüm tüm Türkiye'de ve Bursa'da da özel bir uygulamayla yapılıyor. Yüzde 50'nin üzerinde bir rıza aranıyor ve ondan sonra geri kalanının rızası aranmaksızın dönüşüm yapılıyor. Kentsel dönüşüm rantın en yüksek olduğu, depreme dayanıklı olup olmadığına bakılmaksızın, vatandaşın ihtiyacı olup olmadığına bakılmaksızın, sermayedar ve müteahhitlerin en yüksek kar edebilecekleri şekilde yapılıyor. Sen benim 3-4 katlı evimi yıkacaksın, karşılığında bana bir daire parası vereceksin. Ondan sonra benim 3 hane insanım nerede yaşayacak? Bunun cevabını vermeyeceksin. Sen o zaman kentsel dönüşümde ne yapıyorsun? Diyorsun ki 'ben bu mahalleyi beğenemedim, müteahhitleri getireyim, buraya inşaatlar yapsın, yaptıklarının yarısını kendi ceplerine indirecekler, burada 4 hane insanın en fazla 2 tanesine ev vereceğim, kalanı da nereye gidiyorsa gitsin'. Güllük'ün insanı burayı terk etmek zorunda kaldıkta sonra bu mahalledeki inşaatlar güzel olmuş kime ne? Bizim buna rızamız yok. Burada kim dönüşüm yapacaksa bilsin ki bizi buradan süremezsiniz."