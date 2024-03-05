Bursa\'nın kırsal köylerindeki çocuklar Uludağ\'da kayak yapmayı öğreniyor

Bursa'nın kırsal köylerindeki çocuklar düzenlenen bir organizasyonla hayatlarında ilk defa Uludağ'ı görüp kayak yapmayı öğrendiler.
Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Nilüfer'in Çocukları Kayakla Tanışıyor" etkinliğinde kırsalda yaşayan çocuklar, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da keyifli bir gün geçirip, temel seviyede kayak yapmayı öğreniyor.
Nilüfer Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gerçekleştirdiği 'Nilüfer'in Çocukları Kayakla Tanışıyor' etkinliği çerçevesinde bu yıl da kırsal mahallelerdeki çocukların kayak eğitimi almasını sağlıyor. Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayak Snowboard Öğretmenleri Derneği iş birliği ile her yıl düzenlediği kayak eğitimleri bu yıl ocak ayında başladı.
Mart ayının sonuna kadar devam edecek eğitim çerçevesinde Nilüfer'in kırsal mahallelerindeki öğrenciler haftada iki gün gruplar halinde günü birlik Uludağ'a kayak eğitimine götürülüyor. Kayakla tanışan öğrenciler aynı zamanda Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'ı gezip, sosyalleşiyorlar.
Son olarak Balkan Mahallesi'ndeki Ali Durmaz Ortaokulu'ndan 12 öğrencinin katıldığı etkinlikte, temel düzeyde kayak eğitimi verildi. Eski milli sporcu ve kayak öğretmeni Ayşe Saydam, öğrencilere kayak takma ve çıkarma, düz kayma ve kar sapanı tekniğini öğretti. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer'in de eşlik ettiği eğitimde öğrenciler ilk kez kayak yapmanın heyecanını yaşadı.
Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde 3 yıldır böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer, "Çocuklarımız çok mutlu ve keyifliler. Unutulmaz anlar yaşıyorlar. Yetenekli çocuklarımızı da buradaki kayak öğretmenleri tespit ediyor. Belki de yeteneği, ilgisi olan birçok çocuğumuzun ileride başarı elde etmesine vesile olacağız" diye konuştu.
Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Üyesi Metin Kuru da Bursa'da yaşayıp, ekonomik nedenlerden dolayı Uludağ'ı göremeyen çok sayıda çocuğun bulunduğunu söyledi. Çocukların Nilüfer Belediyesi'nin etkinliği sayesinde kayak yapmayı temel seviyede öğrendiğini ifade eden Kuru, her çocuğun kayakla tanışmasından mutluluk duyacaklarını söyledi. Yetenekli çocukları kulüplere yönlendirip, daha sonra Türkiye Kayak Federasyonu'nun aktif sporcu olmalarını da sağladıklarını belirten Kuru, "Belki de gelecekte ülkemizi temsil edecek çocuklar, buradan seçilenler olacak" dedi.
İlk kez kayak yaptığını ifade den çocuklar da başlamadan önce çok heyecanlandıklarını, tekrarladıkça yapabildiklerini söylediler. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, ileride de kayak sporunu yapmak istediklerini belirttiler. - BURSA
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