Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

20.08.2025 17:17  Güncelleme: 17:18
Mudanya Yörükali Mahallesi'nde elektrik direklerinden kaynaklandığı iddia edilen yangın, yapılan müdahalelerle yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altına alındı. İlk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı, ardından itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Yörükali Mahallesi Kumbağlar bölgesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak yerleşim birimlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangının elektrik direklerinden kaynaklandığı iddia edildi. Görgü tanıkları, patlama sesinin ardından anızların tutuştuğunu, yangının kısa sürede yayılarak ormanlık alana sıçradığını aktardı. Yangının yerleşim alanına ulaşmaması için ilk müdahaleyi mahalle sakinleri, traktör arkasına bağladıkları su tankerleriyle yaptı.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü yangında, bazı zeytin ağaçlarının da yandı. - BURSA

Kaynak: İHA

3-sayfa, Yerel, Yaşam, bursa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
