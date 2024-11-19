Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde altyapı çalışmaları sebebiyle bazı semtlerde su kesintisi uygulanacak
BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:
"BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi, Demirtaş Sakarya Mahallesi ve civarında 20 Kasım 2024 tarihinde (YARIN) 09: 00 ve 20: 00 saatleri arasında su kesinti yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA
Son Dakika › Yerel › Bursa'nın Osmangazi İlçesinde Su Kesintisi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?