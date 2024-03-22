Bursa Su Kolektifi\'nin Dünya Su Günü basın açıklaması polis tarafından engellendi

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Bursa Su Kolektifi'nin Dünya Su Günü nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi bahçesinde yapmak istediği basın açıklaması polis tarafından engellendi. Kolektif üyesi Şafak Erdem, "Tam yerel seçim öncesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi yurttaşa bu kapıyı kapattıysa, seçim sonrası ne yapmaz diye de soruyoruz" dedi.

Bursa Su Kolektifi, Dünya Su Günü nedeniyle bugün Bursa Büyükşehir Belediyesi bahçesinde basın açıklaması yapmak istedi. Daha önceki tarihlerde de basın açıklaması yapılan bahçede polis bu kez kolektif üyelerinin açıklama yapmasına izin vermedi. Kolektif üyeleri belediye alanının halka açık olması gerektiğini savundu, ancak güvenlik güçleri kamusal alanda açıklama yapılmasının yasak olduğunu belirtti.

Basın açıklaması yapılmak istenen alanda daha önce de başka basın açıklamaları yapıldığını söyleyen Kolektif üyesi Caner Gökbayrak, "Şimdi burada keyfi olarak basın açıklaması yapılması engelleniyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi halkın yeridir" dedi. Kolektif adına açıklama yapan Şafak Erdem ise "Bursa Büyükşehir Belediyesi, bizim içeri alınmamamızı söylemiş ve biz içeri alınmadık. 10'dan fazla kolluk kuvveti tarafından engellendik. Demir kapının arkası kamusal alan değilmiş gibi yurttaşa kapatıldı. Biz bunu ifşa ediyoruz. Tam yerel seçim öncesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi yurttaşa bu kapıyı kapattıysa, seçim sonrası ne yapmaz diye de soruyoruz" şeklinde konuştu.

Yaşanan gerginliğin ardından Bursa Su Kolektifi üyeleri Büyükşehir Belediye Binası'nın bahçe kapısının dışında basın açıklamasını yaptı.