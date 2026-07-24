Bursa Tuning Fest\'te Göl Konseptli Araç İlgi Odağı

Bursa'da düzenlenen Tuning Fest'te yaklaşık 300 bin liralık modifiye uygulanan otomobil, bagajına kurulan göl konsepti ve içerisine yerleştirilen gerçek su kaplumbağalarıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Araç sahibi, amaçlarının reklam yapmak değil, modifiyeyi sanata dönüştürmek olduğunu söyledi.

Bursa Park Modifiye Derneği tarafından BUTTİM Açık Otoparkı'nda düzenlenen Tuning Fest'te birbirinden farklı modifiyeli araçlar görücüye çıktı. Festivalde sergilenen otomobiller arasında yaklaşık 300 bin liralık modifiye uygulanan bir araç, bagajına kurulan göl konsepti ve içerisinde yaşayan gerçek su kaplumbağalarıyla ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği araçlardan biri oldu. Vatandaşlar sıra halinde aracı inceleyip cep telefonlarıyla görüntü aldı.

Yaklaşık 7 yıldır araç kaplama işi yaptığını belirten Furkan Okyay, her yıl farklı konseptlerle festivallere katıldıklarını söyledi. Okyay, "Yaklaşık 7 yıldır araç kaplama işi yapıyorum. Her sene yarışmalara farklı araçlarla katılıyorum. Amacımız reklamdan daha çok kendi hobimizi sanata dönüştürmek. Bu işi öncelik olarak kendi arabamızda insanlara göstermek, her zaman daha iyisi nasıl olur diye düşünüp buna yoğunlaşıyoruz. Bu arabayı bile 3 günde düşünüp bu hale getirdik. Ortalama olarak bir aracı bu hale getirmek 300 bin TL gibi rakamlara mal oluyor" dedi.

Hazırladıkları konseptin aracın halk arasındaki lakabından ilham aldığını ifade eden Okyay, "Araba insanlar arasında kaplumbağa olarak geçtiği için biz de bagajda bir göl konsepti oluşturup gerçek su kaplumbağaları ekledik. Aracın yavruları gibi hissettirmek istedik. Dünyada tek diyebiliriz, varsa bile çok nadirdir. Kaplumbağaları evimizde besliyoruz. Şimdi otomobilimizin bagajında onlar için bir yaşam alanı oluşturduk. Birlikte dolaşıyoruz, sularını da düzenli olarak değiştiriyoruz" diye konuştu.