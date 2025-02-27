Bursa Ulu Cami\'de Ramazan Mahyası

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İslamiyetin en büyük 5 mabedi arasında gösterilen 626 yıllık Bursa Ulu Cami'ye Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ramazan mahyası asıldı. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nca belirlenen tema olan 'İyilik ve Takva' mahyalarda yer alacak. Bu çerçevede Bursa İl Müftülüğünce ilk 15 gün için belirlenen 'Allah iyilik yapanları sever' sözü asılı kalacak. Sonraki 14 günde ise Kelime-i Tevhid geceleri aydınlatacak. Dün gece ilk kez iyilik mesajı Ulucami'deki mahyada aydınlatıldı.

Osmanlı'dan bugünümüze kadar uzanan mahya asma geleneği, bu yıl da sürdürüldü. İstanbul'daki camilerde mahya asma işlemleri tamamlandıktan Bursa'ya gelen ekip, hummalı bir çalışma içerisine girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul'daki mahya atölyesinde hazırlanarak Bursa'ya getirilen 'Allah iyilik yapanları sever' ustalarca caminin minareleri arasına asılmaya başlandı. Yaklaşık 8 saat süren çalışmada önce mahya asılacak minareler arasına halatlar çekildi. Daha sonra mahya bu halat yardımıyla asıldı. Ramazanın ilk yarısında Allah iyilik yapanları sever, ikinci yarısında ise Kelime-i Tevhid asılı olacak

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, " Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesindeki deyimiyle Ruhaniyetli Şehir Bursa'da Yıldırım Sultan Bayezid Han'ın bizlere emaneti olan Ulu Cami'deyiz. On bir ayın Sultanı, Ramazan- Şerifi karşılamanın heyecanı içerisindeyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce, Osmanlı Döneminde Ramazan ayının geleneklerinden biri olan mahyaların asılması işlemi gerçekleşiyor. Ulu Cami'de Geleneksel Mahya Sanatının Ustalarından olan Kahraman Yıldız ve ekibinin 'göklere yazılan sanat' mahya sanatını icra ettiklerine birlikte şahitlik ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca bu yıl belirlenen temamız, 'İyilik ve Takva'dır. Bu çerçevede Bursa İl Müftülüğünce ilk 15 gün için belirlenen 'Allah İyilik Yapanları Sever' sözü asılı kalacak. Sonraki 14 günde ise Kelime-i Tevhidi 'La İlahe İllallah Muhammedün Resullullah' olacak" dedi.

Bursa Ulu Cami'nin mahyalarını 1979 yılından beri kendi astığını ifade eden mahya ekibi şefi 69 yaşındaki Kahraman Yıldız, mahyacılığın Osmanlı'dan bu yana devam eden 450 yıllık bir sanat olduğunu söyledi. Yıldız, "İstanbul'daki mahyalarımızı astık. Bursa Ulu Cami'ye geldik. Yarın Edirne'deki Selimiye Cami'nin mahyalarını asacağız. Cuma günü bütün mahyalarımız açık olacak. Hacı Ali Ceyhan, iki padişah döneminde mahyacılık yapmıştır. Bizler de onun çıraklarıyız. 50 yılı aşkındır bu işi yapıyorum. 2013 yılında emekli oldum. Bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Ata yadigarı sanatımız ölmesin diye çabalıyoruz" diye konuştu. - BURSA