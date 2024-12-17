Bursa Uludağ Üniversitesi\'nde Asım Kocabıyık Anısına Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Haftası Düzenleniyor

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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), kuruluşunun 50. yılında hayırsever iş insanı Asım Kocabıyık'ın adını yaşatmaya devam ediyor.

BUÜ Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesinde, 16-18 Aralık tarihleri arasında hayırsever iş insanı Asım Kocabıyık adına Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Haftası düzenleniyor. Geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen programın bu yılki açılış törenine Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, BUÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftçi ve Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik Asım Kocabıyık MYO Müdürü Prof. Dr. Yahya Işık, kent yöneticileri, akademik ve idari personel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Dijital dönüşüm çağı

Törende konuşan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, "Merhum Asım Kocabıyık, büyük bir müesses yapıyı meydana getirmiş, aynı zamanda bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlere de hayatı boyunca ve kurduğu vakıf vasıtasıyla hep destek olmuş bir isimdir. Başarıya giden yolda eğitim görmek ve çok çalışmak kadar başarılı insanların hayat hikayelerini okumak da önemlidir. Gençlerin Asım Bey'in hayat hikayesini okuması, öğrendikleriyle akıl ve zekaları ile yenilikçi hareket etmeleri muhakkak ki çok önemlidir. Zira değişen çağ ile birlikte dijital dönüşüm ve buna benzer gelişimler, eski ölçütlerin yerini hızla aldı. Çağımızda gençler için en önemli şey dijitalleşme, dijital dönüşüm sürecidir. Gençlerimize tavsiyemiz, bu çağın gerisinde kalmamaları ve kendilerini geliştirmeleridir" diyerek etkinliğin düzenlenmesinde katkısı olan herkese teşekkürlerini iletti.

Hizmette sınır tanınmamalı

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise; "Gemlik kampüsümüzde öğrencilerimizin yetişmesinde ortaya koyulan katkıları takdirle takip ediyoruz. Bundan sonra daha da artarak devam edeceğini umut ediyoruz; çünkü hiçbir şey stabil kalmamalı sürekli kendini geliştirmeli, bu hizmette de sınır tanımaz bir noktaya gelinmeli diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Asım Kocabıyık umuttur

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Aker, "Yüksekokulumuz öğrenci toplulukları 5 yıldır bu programı hazırlıyorlar. Öyle ki bu etkinlik eğitim sürecimizin bir parçası haline gelmiştir. Sayın Asım Kocabıyık'ın hayırseverliği her bir öğrencimize umuttur ve bu öğrencilerin hepsinde de rahmetli Asım Kocabıyık'ın katkısı vardır. Bu program gerçekten çok önemli, özellikle iş hayatından gelenlerin öğrencilerimize sunacağı çok değerli bilgiler olacaktır" açıklamasında bulundu.

Hedef, yapay zeka üssü olmak

Sözlerine merhum Asım Kocabıyık'ı anarak başlayan Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Sayın Prof. Dr. Yahya Işık da; "Bugün geldiğimiz noktada yüksekokulumuzda 1440 öğrenciyle ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli eleman yetiştirmenin, sektörde mümkün olduğu kadar işbirliğini geliştirmenin çabası içerisindeyiz. Burada bilgisayar programcılığı, bahçe tarımı, gıda teknolojisi, denizcilik ve liman işletmeciliği, harita kadastro, makine ve hibrit ve elektrikli taşıtlar teknolojisi bölümünü açtık. Gemlik'i, bir yapay zeka üssü haline getirmek için önümüzde ki 1-2 yıl içerisinde yapay zeka operatörlüğü programı açmış bulunacağız" dedi. - BURSA