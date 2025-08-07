Bursa Valisi Ayyılddız\'dan yangın kahramanlarına teşekkür

Bursa'da meydana gelen orman yangınlarına gönüllü olarak müdahale eden kurum, kuruluş ve sivil toplum temsilcileri, Bursa Valiliği'nde düzenlenen özel törende bir araya geldi. Bursa Valisi Erol Ayyıldız, yangın felaketinin merkezi Gürsu'da alevlerle kahramanca mücadele eden Gürsu Belediyesi ekiplerine, orman gönüllülerine, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'a ve Gürsu Arama Kurtarma Ekibi GÜRAK'a teşekkür belgesi takdim etti. Ormanları korumak adına büyük bir özveriyle mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü personeli, itfaiye teşkilatı, jandarma ve emniyet güçleri, AFAD ekipleri, sağlık çalışanları, belediye personeli, gönüllü vatandaşlar ve destek veren tüm kurum ve kuruluşlara minnettar olduklarını belirten Erol Ayyıldız, "Bu zorlu süreçte sergilenen dayanışma; birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhumuzun en güzel göstergesi olmuştur. Ortak değerimiz olan ormanlarımızı korumak adına verdikleri bu örnek mücadele dolayısıyla her bir neferimize ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyor, hayatını kaybeden canlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.

Gürsu'daki yangın felaketi süresince fedakarca sahada görev yapan Gürsu Belediyesi ekipleri ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsulu Orman Gönüllüsü İsmail Kuşakçı ve Gürsu Arama Kurtarma Ekip Lideri Volkan Altıntaş Bursa Valisi Erol Ayyıldız tarafından teşekkür belgesi ile onurlandırıldı. Başkan Işık, "Bu anlamlı belgeyi orman şehitlerimiz Kazım Bayrak, Mehmet Şimşek ve Ahmet Demirel'e ithaf ediyoruz. Onları saygı ile anıyoruz" dedi. Başkan Işık ayrıca yangın felaketi süresince kendilerine destek veren herkese de teşekkürlerini iletti. - BURSA