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Bursa'ya ulaşımda büyük hamle

Bursa\'ya ulaşımda büyük hamle
02.08.2025 11:52  Güncelleme: 12:07
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AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Bursa ziyaretinde yaptığı açıklamaların çok değerli olduğunu belirterek, makro ölçekli merkezi yatırımlarla ilgili devam eden projeler ve verilen müjdeler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile...

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Bursa ziyaretinde yaptığı açıklamaların çok değerli olduğunu belirterek, makro ölçekli merkezi yatırımlarla ilgili devam eden projeler ve verilen müjdeler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hükümete teşekkür etti.

Doğancı Tüneli'nin açılış töreni ile birlikte, AK Parti İl Danışma Meclisi ve Teşkilat Akademisi programları kapsamında geçtiğimiz haftasonunda kente gelen Bakan Uraloğlu'nun, özellikle yüksek hızlı tren, yeni çevre otoyolu ve raylı sistem projeleriyle ilgili verdiği son bilgiler, Bursa kamuoyunda büyük bir memnuniyet oluşturdu.

"Bursa'nın ulaşım altyapısında yeni bir dönem başlıyor"

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Bursa'daki çevre yolu yükünü azaltacak 40 kilometrelik yeni çevre otoyolu projesine verdikleri desteği vurgulayarak, "Bakanımızın açıkladığı bu proje, Bursa trafiğini ciddi şekilde rahatlatacaktır. Mevcut çevre yolu artık 100 bin araçlık günlük yükü taşıyamaz hale geldi. Bu anlamda başlatılan yeni çevre otoyolu projesi kentimiz için kritik ve büyük bir adımdır" dedi.

"Hızlı Tren 2026 yılının ortasında seferlerine başlıyor"

Bakan Uraloğlu'nun Osmaneli-Bursa arası yüksek hızlı tren hattının önümüzdeki yıl hizmete açılacağını, projenin tamamının ise 2028 yılı sonuna kadar bitirileceğini açıklamasına da değinen Gürkan, "Bakanımızın liderliğinde, bakanlık yetkililerimizin yoğun gayreti ile yürütülen Bursa- Ankara hızlı tren hattında seferler 2026 yılının ortasında başlayacak. Bu, kentimizin ulaşım altyapısında çok büyük bir dönüm noktası olacak" ifadelerini kullandı.

Gürkan ayrıca Emek- Şehir Hastanesi metro hattının YHT Garı'na kadar olan bölümünün de önümüzdeki yıl hizmete gireceğini belirterek, "Şehir Hastanesi ile hızlı tren hattı entegre hale getiriliyor. Böylece yatırımlarımız sayesinde hemşehrilerimiz modern ve kesintisiz bir ulaşım ağına daha kavuşacak" dedi.

Şehir içi ve şehirler arası ulaşımda yaşanan yoğunluklara çözüm olacak bir diğer yatırımın da Kuzey Kapalı Otoyolu olduğunu ifade eden Davut Gürkan, "Özellikle bayram ve tatil gibi dönemlerde fazla yaşanan trafik sıkışıklığına çözüm olması için Sayın Bakanımız bu konuda da ekiplerine gereken talimatları verdi. İnşallah bu projede de kısa sürede ilerleme kaydedeceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Görükle raylı sistem için destek sözü

Kent içi ulaşım yatırımları kapsamında planlanan bir diğer proje ise Uludağ Üniversitesi ile Görükle arasında yapılması planlanan yaklaşık 4,5 kilometrelik raylı sistem hattı oldu. Başkan Gürkan, "Bakanımız, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin gerekli projeyi tamamlaması halinde Bakanlık olarak yapım sürecini üstleneceğimizi tekrar taahhüt ettiler. Bu adım da üniversite gençliğimiz ve bölge halkı için önemli bir ulaşım kolaylığı sağlayacaktır" dedi.

"Bursa'ya 60 milyarlık dev yatırım"

Bursa'ya ulaştırma ve altyapı alanında son dönemde yapılan yatırımları da hatırlatan Gürkan, "Sadece son iki yılda Ulaştırma Bakanlığımızın kentimize yaptığı yatırım yaklaşık 17 milyar lira. Toplamda ise hükümetimiz tarafından 60 milyar lirayı bulan hizmetler Bursa'mıza kazandırıldı. Bu süreçte sahadan gelen taleplerin ilgili bakanlıklara doğru ve zamanında ulaştırılmasında teşkilatlarımızın ve elbette Bursa Milletvekillerimizin büyük katkısı oldu" şeklinde konuştu.

"Orman yangınlarında gösterilen özverili koordinasyon için devletimize minnettarız"

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ayrıca son günlerde Bursa'nın da içinde bulunduğu bölgelerde çıkan orman yangınlarına karşı gösterilen mücadeleye de dikkat çekerek, "Sayın Bakanımızın yangınların söndürülmesi ve koordinasyonun sağlanması için Bursa'da kalarak yürüttüğü çalışmalardan dolayı da ayrıca kendisine teşekkür ediyorum. Bu süreçte Sayın Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu'nun koordinasyonunda Bursa Valimiz, milletvekillerimiz, kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ve gönüllülerimiz tarafından sergilenen özveri ve gayret için minnettarız" dedi.

Başkan Gürkan konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Geçtiğimiz hafta sonunda üç kademe yönetimlerimizin yoğun katılımıyla düzenlediğimiz Teşkilat Akademisi ve 57. İl Danışma Meclisi toplantılarımıza Sayın Bakanımızın da katılması, geçen her soruya ve talebe ligiyle yaklaşması bizleri hem onurlandırdı hem mutlu etti. Aynı gün çıkan orman yangınları nedeniyle Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu programlarını iptal ederek Bursa'da kalmayı tercih etmiş, tüm süreci sahada birebir takip etmiş, koordinasyonu Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ve Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ala ile birlikte yürütmüştür. Devlet yöneticiliği sorumluluğuyla sergiledikleri hassasiyet için kendilerine hemşehrilerimiz adına bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz." - BURSA

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Ekonomi, Ulaşım, Çevre, Yerel, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'ya ulaşımda büyük hamle - Son Dakika

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