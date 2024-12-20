Bursa Yeni Yıl Meydanı'nda Coşku Doruğa Ulaşıyor - Son Dakika
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Yerel

Bursa Yeni Yıl Meydanı'nda Coşku Doruğa Ulaşıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeni yıl coşkusunu vatandaşlarla paylaştığı Yeni Yıl Meydanı'nda etkinliklerin 31 Aralık'a kadar süreceğini belirtti. Alanda çocuklar ve aileler için çeşitli eğlenceler düzenlenirken, yerel lezzetler de tadılabiliyor.

20.12.2024 23:08
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Yeni yıl coşkusu, Bursa Yeni Yıl Meydanı'nda yaşanıyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, yeni yılın coşkusunu 'Bursa Yeni Yıl Meydanı'nda vatandaşlarla birlikte paylaştı. Bursa'nın yeni buluşma noktası olan alanda vatandaşlardan yoğun ilgi gören Başkan Bozbey, 31 Aralık akşamına kadar etkinliklerin devam edeceği meydana tüm Bursalıları beklediklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Kültür AŞ tarafından Eski Atatürk Stadyumu alanında oluşturulan 'Bursa Yeni Yıl Meydanı', 2025'in heyecanını kentin merkezinde yaşatmaya devam ediyor. 31 Aralık tarihine kadar birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan 'Bursa Yeni Yıl Meydanı', Bursalılardan yoğun ilgi görüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey de Yeni Yıl Meydanı'nı ziyaret ederek 2025'in coşkusunu vatandaşlarla paylaştı. Stantları gezerek işletme sahipleri ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Bozbey, eşi Seden Bozbey ile yeni yıl için çeşitli hediyelik eşyalar da satın aldı. Alandaki yapay kar yağışı altında Bursalılarların heyecanına ortak olan Başkan Bozbey ve eşi Seden Bozbey, alanda Bursa'nın yerel lezzetlerinin de tadına baktı. Meydanda kurulan sahnedeki DJ performansıyla gün boyu yeni yıl coşkusu yaşayan vatandaşlar, alanda karşılaştıkları Başkan Bozbey ve eşi Seden Bozbey ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bursa'nın yeni buluşma noktası olan alana çocuklarıyla birlikte gelen aileler, atlı karınca, tren, etkinlik alanları, fotoğraf çekim köşeleri, buz pisti ve yapay kar yağışı ile doyasıya eğlendi.

"Bursalıların sosyalleşmesini hedefliyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türk Milleti'nin ve dünyanın yeni yılını kutladı. Yeni yılın dünyaya barış, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Başkan Bozbey, "Bursa'da uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir yeni yıl meydanı hazırlandı. Sokak kültüründe farklı bir proje gerçekleştirdik. Bursa'da yıllardır olmayan ahengi ve mutluluğu kente taşıdık. Bu tür etkinlikleri farklı alanlarda yapmaya devam edeceğiz. Bursalıların sosyalleşmesini, bir araya gelmesini hedefliyoruz. Birlik beraberliğe, dayanışmaya ve kucaklaşmaya ihtiyacımız var. İyi günde kötü günde birbirimizin yanında olmaya ihtiyacımız var. O yüzden bu alanları çok önemsiyoruz. Yeni Yıl Meydanı'nı her yıl daha da büyüterek, daha görkemli hale getirerek Bursalılarla buluşturacağız" dedi.

"Çoluk çocuk herkesi alana bekliyoruz"

Yeni yıl Meydanı'nda etkinliklerin 31 Aralık akşamına kadar devam edeceğini hatırlatan Başkan Bozbey, "Bursalıların mutlaka meydana gelmesini, gezmesini arzu ediyorum. Farklılığı burada göreceklerdir. Yeni yıl coşkusunu burada yaşayacaklardır. Çoluk çocuk herkesi alana bekliyoruz. Herkese sağlıklı, huzurlu mutlu yeni yıllar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Yeni Yıl Meydanı'nda Coşku Doruğa Ulaşıyor - Son Dakika

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