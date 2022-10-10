Bursa yerel haberi: Mudanya Mütarekesi'nin 100'üncü yılı kutlamaları coşkuyla başladı - Son Dakika
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Bursa yerel haberi: Mudanya Mütarekesi'nin 100'üncü yılı kutlamaları coşkuyla başladı

10.10.2022 18:01

Bursa yerel yerel haberine göre Mudanya Mütarekesi'nin 100'üncü yılı kutlamaları coşkuyla başladı Mudanya Mütarekesi'nin 100.yıl dönümü kutlamaları Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde Mudanya Kent Konseyi Tiyatro Topluluğu'nun "Barışın Yüzü" tiyatral gösterisiyle başladı.

Mudanya Mütarekesi'nin 100'üncü yılı kutlamaları coşkuyla başladı

BURSA - Mudanya Mütarekesi'nin 100.yıl dönümü kutlamaları Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde Mudanya Kent Konseyi Tiyatro Topluluğu'nun "Barışın Yüzü" tiyatral gösterisiyle başladı.

Mütareke Meydanı'nda süren etkinliklerde Mudanya İlçe Bandosu Konseri, Karagöz Halk Dansları ve Fitdans gösterisinin ardından yarım asrı aşan bir müzikal geçmişi bulunan Türk Hava Kuvvetleri Bandosu, Cazın Kartalları Orkestrası ile Mudanya Belediyesi Çoksesli Korosu sahne aldı. Mütareke'nin imzalandığı 11 Ekim günü ise resmi törenlerin ardından Atatürkçü Düşünce Derneği katkılarıyla "100. Yılında Mudanya Mütarekesi" söyleşisi yapılacak. Kutlamalar çerçevesinde 17.30'da SoloTürk de gösteri uçuşu gerçekleştirecek. İnönü Vakfı destekleriyle hazırlanan "Tarih yapan İnönü Sergisi"nin açılışının ardından, Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı 19'da Mütareke Meydanı'nda okurlarıyla buluşacak. Barış Yolu Ödülü'nün takdiminin ardından etkinlikler 20.30'da Edip Akbayram ve Türkü Akbayram konseri ile son bulacak.

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Kaynak: İHA

Kent Konseyi, Uğur Mumcu, Mudanya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa yerel haberi: Mudanya Mütarekesi'nin 100'üncü yılı kutlamaları coşkuyla başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa yerel haberi: Mudanya Mütarekesi'nin 100'üncü yılı kutlamaları coşkuyla başladı - Son Dakika
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