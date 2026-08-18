Yıldırım’da su kesintisi

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine su kesintisi yapılacağı açıklandı. Büyükşehir Belediyesi'nden açıklamada şöyle denildi: "BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Yavuz Selim Mahallesi; Ankara Yolu Caddesinin kuzeyi, Barış Caddesi ve Samanlı Caddesinin doğusu, Kurubaş Sokak. 3.Olgun Sokak, Yolcu Sokak güneyi arasında kalan cadde ve sokaklar, Arabayatağı Mahallesi; Ankara Yolu Caddesinin kuzeyi, 1. Asil Sokak, Okul Caddesi, Gölcük Sokak, Vakıf Sokak, Aras Sokak doğusu, Su Deposu Caddesi güneyi, Konçak Sokak, Karaağaç Sokak, Yeşil Cami Caddesi, Same Sokak arasında kalan cadde ve sokaklar, Ulus Mahallesi; İtimat Sokak, Pazar Sokak, Same Sokak, Su Deposu Caddesi arasında kalan cadde ve sokaklarda, 19 Ağustos 2026 tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."