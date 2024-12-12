Bursa, Yunan Eğitimcileri Ağırladı - Son Dakika
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Bursa, Yunan Eğitimcileri Ağırladı

Bursa, Yunan Eğitimcileri Ağırladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yunanistan'dan gelen 350 eğitimciyi kentin tarihi ve turistik bölgeleriyle tanıştırarak misafir etti. Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Bursa'nın bir dostluk ve barış kenti olduğunu vurguladı.

12.12.2024 13:37  Güncelleme: 13:39
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yunanistan'dan gelen 350 eğitimciyi Bursa'da ağırlayarak kentin tarihi ve turistik bölgelerini tanıttı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tanıtım günleri organizasyonu çerçevesinde Yunanistan'ın farklı şehirlerinden gelen 350 eğitimciyi ağırladı. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde misafirleri ağırlayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, 8500 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Bursa'da yabancı konukları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Bursa'nın bir sevgi, dostluk ve barış kenti olduğunu belirten Mehmet Yıldız, " Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de Selanik doğumludur. Kendisinin 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözleri önemlidir. Yunanistan'dan gelen misafirlerimiz, Balkanlardan yoğun göç almış olan Bursa'da kendilerini evlerinde gibi hissedecektir. Bursa'nın her köşesinde misafirperverlik ve sevgiyle karşılanacaklardır" dedi.

Selanik İlköğretim Okulu Müdürü Evangelia Butsku, Bursa'nın iki komşu ülkenin vatandaşları için dostluk köprüsü olduğunu ifade etti. Samimi karşılamadan dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Butsku, Bursa'dan güzel hatıralarla ayrılacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından misafirlere, Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Bursa tanıtım videosu izletildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa, Yunan Eğitimcileri Ağırladı - Son Dakika

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