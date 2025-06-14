Bursa Yuvam Çocuk Eğitim Merkezleri\'nde Babalar Günü Kutlaması

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Bursa Yuvam Çocuk Eğitim Merkezleri'nde eğitim gören çocuklar, Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte babalarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Önce çocuklar gülümseyecek' teması ile hayata geçirdiği 'Bursa Yuvam Çocuk Eğitim Merkezleri'nde eğitim gören 4-6 yaş aralığındaki çocuklar, Babalar Günü dolasıyla düzenlenen etkinlikte unutamayacakları bir gün geçirdi. Babalarıyla birlikte çerçeve tasarlayarak resim çizen çocuklar, kendi yaptıkları çalışmaları babalarına hediye etti. Çocuklarıyla birlikte keyifli bir gün geçiren babalar da anlamlı etkinlik için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Ayça Bingül Tatar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in önderliğinde ülkemizin geleceği olan çocuklara kaliteli eğitim olanağı sağladıklarını söyledi. Babalar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte çocukların babalarıyla keyifli akit geçirmelerini amaçladıklarını belirten Tatar, çocukların babalarıyla birlikte üretmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. - BURSA