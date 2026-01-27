Başkan Özel Yenişehir\'i Suudi Arabistan\'da tanıtacak

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği üyesi olan Bursalı belediye başkanları, Cidde JTTX Turizm Fuarı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'a gitti.

28-30 Ocak tarihlerinde Suudi Arabistan Cidde JTTX Turizm Fuarı'na Bursadan 7 ilçe belediye başkanı katıldı. Cidde JTTX Turizm Fuarı'na katılan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Osmanlı'nın ilk başşehri ve tarımın başkentti olan Yenişehir'in tanıtımı için önemli görüşmeler yapacak. Başkan Özel'in yabancı heyetleri ilçeye davet etmesi bekleniyor.

Cidde'de düzenlenen turizm fuarına Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren katıldı.

Belediye başkanlarının toplantı sonrasında umre vazifelerini yerine getirmesinin ardından cumartesi günü Türkiye'ye dönmeleri bekleniyor. - BURSA