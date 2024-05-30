Bursalı Gazeteci ve Televizyoncuların Kurduğu 'Konusuyoruz16' Kanalı Yayın Hayatına Başlıyor - Son Dakika
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Bursalı Gazeteci ve Televizyoncuların Kurduğu 'Konusuyoruz16' Kanalı Yayın Hayatına Başlıyor

Bursalı Gazeteci ve Televizyoncuların Kurduğu \'Konusuyoruz16\' Kanalı Yayın Hayatına Başlıyor

Bursalı gazeteci ve televizyoncuların bir araya gelerek kurdukları 'Konusuyoruz16' isimli yeni sosyal medya kanalı, 1 Haziran 2024 tarihinde yayın hayatına başlayacak. Kanalda sanattan siyasete, ekonomiden spora birçok tanınmış ünlü isim yer alacak ve izleyicilerle buluşacak. Programın kurucuları, Bursa'nın sesini dünyaya duyurmak için son teknoloji kullanılarak oluşturulan stüdyolarında halkın desteğiyle yola çıktıklarını belirtti. Kanal, vatandaşların istek ve beklentilerini duyurabilecekleri özgür ve tarafsız bir platform olacak.

30.05.2024 08:46
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Bursalı gazeteci ve televizyoncuların bir araya gelerek kurdukları 'Konusuyoruz16' isimli yeni sosyal medya kanalında yerelden genele bir çok konu ve konuklar yer alacak.

Sanattan siyasete, ekonomiden spora bir çok tanınan ünlü isim, YouTube 'konusuyoruz16' kanalında izleyiciler ile bir araya gelecek. Programın kurucularından Fatih Ak, "Son teknoloji kullanılarak oluşturulan stüdyolarımızda halkımızın destekleri ile Bursa'nın sesini dünyaya duyurmak için yola çıktık. Türkiye genelinde sevilen bir çok tanınan isimi ağırlayacağız. Gazeteci Harun Sak ve meslektaşlarımız ile bir araya gelerek halkımızın merak ettiği konu ve konukların yer alacağı programlara imza atacağız" diye konuştu.

Gazeteci Harun Sak ise, "Diğer kanallardan en büyük farkımız, vatandaşlarımızın da çeşitli programlar yaparak istek ve beklentilerini duyuracağı özgür tarafsız bir kanal olacak. Kanalımızın sahibi patronlar değil, halkımız olacak. Seviye içinde kimseyi rencide etmeden sizlerle bir araya gelecek" dedi.

1 Haziran 2024 tarihinde yayın hayatına başlayacak olan YouTube 'konusuyoruz16' kanalı, diğer sosyal medya hesapları ile birlikte televizyon kanallarının ortak yayınlarından da izlenebilecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursalı Gazeteci ve Televizyoncuların Kurduğu 'Konusuyoruz16' Kanalı Yayın Hayatına Başlıyor - Son Dakika

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