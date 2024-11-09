Bursalı Gençler Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursalı Gençler Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Bursalı Gençler Anıtkabir\'i Ziyaret Etti

Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin düzenlediği organizasyonla 550 genç, Anıtkabir'i ziyaret ederek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını sundu.

09.11.2024 16:03  Güncelleme: 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursalı 550 genç, Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi öncülüğünde ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile Ankara'ya giderek Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdi.

Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından Büyükşehir Belediyesi katkıları ile düzenlenen organizasyonla Bursa'da bir araya gelen yaklaşık 550 genç, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti. Gece saatlerinde buluşarak yaklaşık 15 otobüsle Ankara'ya doğru yola çıkan gençler, heyecanlı ve keyifli bir yolculuğun ardından Anıtkabir'e vardı. Gruplar halinde Ata'nın huzuruna varan Bursalı gençler, daha sonra müze kısmını da gezerek Atatürk'ün şahsi eşyalarını görme fırsatı buldu. Gençler, ziyaret sonunda toplu fotoğraf çekindi.

Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Sudem Duran, 500'den fazla gençle birlikte Bursa'dan yola çıkarak Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktıklarını söyledi. Tüm üniversitelerden yoğun katılımın olduğunu belirten Duran, etkinliğin düzenlenmesinde destek olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Organizasyona katılan gençler, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çıkarak saygı ve şükranlarını sunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. Hayatlarının en önemli anlarını yaşadıklarını ve büyük gurur duyduklarını söyleyen gençler, ziyaretin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Haberler, Etkinlikler, Anıtkabir, Politika, Gençlik, Kültür, Yerel, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursalı Gençler Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:22 Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf
16:13 Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğu ezip geçti Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğu ezip geçti
15:40 Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var
15:25 Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
22:39 Fenerbahçe, Victor Osimhen’e teklif yapacak Fenerbahçe, Victor Osimhen'e teklif yapacak
21:57 Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe’nin kaptanını yerden yere vurdu Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe'nin kaptanını yerden yere vurdu
21:49 Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın
21:22 Mauro Icardi’nin sakatlandığı anlarda Wanda Nara’nın yaptığına bakın Mauro Icardi'nin sakatlandığı anlarda Wanda Nara'nın yaptığına bakın
20:09 Nevzat Bahtiyar’ın ağabeyi açıkladı: Aracılarla ’itiraf’ teklifi geldi Nevzat Bahtiyar'ın ağabeyi açıkladı: Aracılarla 'itiraf' teklifi geldi
19:53 Yunus Akgün, dünya devine gidiyor Yunus Akgün, dünya devine gidiyor
19:33 Semih Şentürk’ten Fenerbahçe’yi karıştıracak Jose Mourinho iddiası Semih Şentürk'ten Fenerbahçe'yi karıştıracak Jose Mourinho iddiası
19:30 Elazığ depremi sonrası Naci Görür’den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı
19:15 UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizin tur atlama ihtimalleri ortaya çıktı UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin tur atlama ihtimalleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 17:34:28. #1.11#
SON DAKİKA: Bursalı Gençler Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.