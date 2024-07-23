Bursa'da yaşayan Kıbrıs gazileri topraklarına ziyaret etti - Son Dakika
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Bursa'da yaşayan Kıbrıs gazileri topraklarına ziyaret etti

Bursa\'da yaşayan Kıbrıs gazileri topraklarına ziyaret etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama programına katılan Bursa'da yaşayan Kıbrıs gazileri, uğruna savaştıkları toprakları ziyaret etme imkanı buldu. Gaziler, şehit arkadaşlarının mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

23.07.2024 13:51  Güncelleme: 13:52
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Bursa'da yaşayan Kıbrıs gazileri, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama programına katılarak uğruna savaştıkları toprakları ziyaret etme imkanı buldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurtuluşunun 50'nci yıl dönümü Lefkoşa'da coşkulu bir törenle kutlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi de 50 yıl önce yavru vatan için savaşan Kıbrıs Gazilerini kutlama törenlerine götürdü. Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi tarafından belirlenen 15 gazi, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ulaşım ve tüm ihtiyaçları karşılanarak Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama programında Bursa'yı temsil etti. Yıllar önce uğruna savaşarak gazi oldukları toprakları tekrar görme imkanı bulan gaziler, şehit arkadaşlarının mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

1974' te Barış harekatına Bursa'dan bin 566 asker katılmış, 22 asker harekat sırasında şehit olmuştu. 322 gazi ise Bursa'da çeşitli zaman dilimlerinde vefat etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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