BURULAŞ'ın kadın otobüs sürücüsünden örnek davranış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BURULAŞ'ın kadın otobüs sürücüsünden örnek davranış

BURULAŞ\'ın kadın otobüs sürücüsünden örnek davranış
16.05.2026 11:47  Güncelleme: 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da BURULAŞ otobüs sürücüsü Yasemin Alıç, yolculuk sırasında rahatsızlanan 70 yaşındaki bir vatandaşa ilk müdahaleyi yapıp hastaneye ulaştırdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BURULAŞ bünyesinde görev yapan otobüs sürücüsü Yasemin Alıç, İnegöl'de yolcu taşırken, vatandaşlardan birinin rahatsızlanması üzerine örnek bir insanlık ve ilk yardım müdahalesine imza attı.

İnegöl ilçesinde, Yasemin Alıç'un yolcu taşıdığı 619 numaralı hatta, yolculuk yapan 70 yaşlarındaki bir vatandaş aniden rahatsızlanarak bayıldı. Kriz anında soğukkanlılığını koruyan sürücü Yasemin Alıç, kendi içme suyu ve hijyen malzemeleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Aynı zamanda 112 Acil ekipleriyle iletişime geçen Alıç, zaman kaybetmeden güzergah dışına çıkarak vatandaşı güvenli şekilde İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ulaştırdı.

"Yapmam gerekeni yaptım"

Yaşanan anları anlatan sürücü Yasemin Alıç, olayın çok kısa sürede geliştiğini belirterek şunları söyledi, "Normal güzergahıma çıktım, Alanyurt köy içine giriş yaptım. İlk durakta yolcularımı aldım, amca da otobüsteydi. Bir iki dakika geçmeden rahatsızlandığını fark ettik. Direksiyonda olduğum için yan tarafımda duran bir beyefendiden yardımcı olmasını rica ettim. Çünkü yolcumuz tamamen baygın haldeydi. Yolcularımdan da arka tarafa doğru ilerlemelerini istedim ki rahat edebilsin. Daha sonra 112'yi aradım. Sürekli iletişim halindeydik. Bir yandan yolcuya simüdahale etmeye çalıştım, diğer yandan da diğer yolcularımın güvenliği için direksiyon hakimiyetimi korudum. Güzergahı değiştirerek direkt acil servise götürdüm ve hastane yetkililerine durumu anlattım. Belki ben de rahatsız olabilirdim, benim ailemden biri de böyle bir durumda olabilirdi. Yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum" dedi.

Görev bilinci, soğukkanlılığı ve insan hayatını her türlü ticari kaygının önünde tutan yaklaşımıyla örnek olan Yasemin Alıç, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaş odaklı hizmet anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BURULAŞ'ın kadın otobüs sürücüsünden örnek davranış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu TBMM'deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz
Jose Mourinho’dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi Jose Mourinho'dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi
Sinem’in katilinden mahkemede kan donduran ifade Mahkeme acımadı Sinem'in katilinden mahkemede kan donduran ifade! Mahkeme acımadı
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor Fener’e leblebi gibi gol atan forvet Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet
Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katıldı Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katıldı

14:35
CHP lideri Özgür Özel’in görüntüsü endişelendirdi
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi
14:23
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı Vahşeti “Tatildeyim“ mesajı ortaya çıkardı
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı! Vahşeti "Tatildeyim" mesajı ortaya çıkardı
14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 15:21:26. #7.12#
SON DAKİKA: BURULAŞ'ın kadın otobüs sürücüsünden örnek davranış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.