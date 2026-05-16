BURULAŞ\'ın kadın otobüs sürücüsünden örnek davranış

Bursa Büyükşehir Belediyesi BURULAŞ bünyesinde görev yapan otobüs sürücüsü Yasemin Alıç, İnegöl'de yolcu taşırken, vatandaşlardan birinin rahatsızlanması üzerine örnek bir insanlık ve ilk yardım müdahalesine imza attı.

İnegöl ilçesinde, Yasemin Alıç'un yolcu taşıdığı 619 numaralı hatta, yolculuk yapan 70 yaşlarındaki bir vatandaş aniden rahatsızlanarak bayıldı. Kriz anında soğukkanlılığını koruyan sürücü Yasemin Alıç, kendi içme suyu ve hijyen malzemeleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Aynı zamanda 112 Acil ekipleriyle iletişime geçen Alıç, zaman kaybetmeden güzergah dışına çıkarak vatandaşı güvenli şekilde İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ulaştırdı.

"Yapmam gerekeni yaptım"

Yaşanan anları anlatan sürücü Yasemin Alıç, olayın çok kısa sürede geliştiğini belirterek şunları söyledi, "Normal güzergahıma çıktım, Alanyurt köy içine giriş yaptım. İlk durakta yolcularımı aldım, amca da otobüsteydi. Bir iki dakika geçmeden rahatsızlandığını fark ettik. Direksiyonda olduğum için yan tarafımda duran bir beyefendiden yardımcı olmasını rica ettim. Çünkü yolcumuz tamamen baygın haldeydi. Yolcularımdan da arka tarafa doğru ilerlemelerini istedim ki rahat edebilsin. Daha sonra 112'yi aradım. Sürekli iletişim halindeydik. Bir yandan yolcuya simüdahale etmeye çalıştım, diğer yandan da diğer yolcularımın güvenliği için direksiyon hakimiyetimi korudum. Güzergahı değiştirerek direkt acil servise götürdüm ve hastane yetkililerine durumu anlattım. Belki ben de rahatsız olabilirdim, benim ailemden biri de böyle bir durumda olabilirdi. Yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum" dedi.

Görev bilinci, soğukkanlılığı ve insan hayatını her türlü ticari kaygının önünde tutan yaklaşımıyla örnek olan Yasemin Alıç, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaş odaklı hizmet anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi. - BURSA