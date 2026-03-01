Bursalılar sahurda tarihi meydanda buluştu

Bursa'da Tarihi Abdal Meydanı'nda simit ve tahinli pide ile sahur yapmak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Adım atacak yer kalmayan meydana gelen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşlarla bir araya gelerek sahur yaptı.

Bursa'da soğuk havaya rağmen, vatandaşlar sahuru dışarıda yapmak için soluğu Osmangazi ilçesinde bulunan Abdal Meydanı'nda aldı. Ramazan ayında sahur geleneğine dönüşen simit ve tahinli pide yemek isteyen binlerce vatandaşın bulunduğu alan hınca hınç doldu. Meydana gelen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da, Bursalıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkan Aydın, sahur için meydana gelenlere simit ve çay ikramında bulundu. Yoğun katılımın olduğu sahur programında vatandaşlar Başkan Erkan Aydın'la sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Soğuk havaya rağmen tarihi bir kalabalığın olduğu meydanda birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olan Ramazan'ın manevi havası en güzel şekilde yaşandı. Bursa'nın simgelerinden tarihi Abdal Meydanı'nın her sene olduğu gibi bu sene de sahurda yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Ramazan ayında Osmangazi Belediyesi olarak her gün 8 ayrı noktada yaklaşık 4 bin vatandaşımızı iftar sofrasında buluşturuyoruz. Bu gecede vatandaşlarımızla tarihi Abdal Meydanı'nda sahur programında bir araya geldik. Muazzam bir kalabalık var, tarihi meydanda vatandaşlarımıza simit ve çay ikramında bulunduk. Ramazan ayının manevi havasını düzenlediğimiz programlarla tüm Osmangazi'de yaşatmaya çalışıyoruz. Tarihi meydanda Bursalılarla bir araya gelerek sahur yapmak çok keyifliydi. Ramazan boyunca vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Programa katılan vatandaşlar ise Tarihi Abdal Meydanı'nda Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'la sahur yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - BURSA