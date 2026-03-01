Bursalılar sahurda tarihi meydanda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursalılar sahurda tarihi meydanda buluştu

Bursalılar sahurda tarihi meydanda buluştu
01.03.2026 11:09  Güncelleme: 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Tarihi Abdal Meydanı'nda simit ve tahinli pide ile sahur yapmak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

Bursa'da Tarihi Abdal Meydanı'nda simit ve tahinli pide ile sahur yapmak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Adım atacak yer kalmayan meydana gelen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşlarla bir araya gelerek sahur yaptı.

Bursa'da soğuk havaya rağmen, vatandaşlar sahuru dışarıda yapmak için soluğu Osmangazi ilçesinde bulunan Abdal Meydanı'nda aldı. Ramazan ayında sahur geleneğine dönüşen simit ve tahinli pide yemek isteyen binlerce vatandaşın bulunduğu alan hınca hınç doldu. Meydana gelen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da, Bursalıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkan Aydın, sahur için meydana gelenlere simit ve çay ikramında bulundu. Yoğun katılımın olduğu sahur programında vatandaşlar Başkan Erkan Aydın'la sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Soğuk havaya rağmen tarihi bir kalabalığın olduğu meydanda birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olan Ramazan'ın manevi havası en güzel şekilde yaşandı. Bursa'nın simgelerinden tarihi Abdal Meydanı'nın her sene olduğu gibi bu sene de sahurda yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Ramazan ayında Osmangazi Belediyesi olarak her gün 8 ayrı noktada yaklaşık 4 bin vatandaşımızı iftar sofrasında buluşturuyoruz. Bu gecede vatandaşlarımızla tarihi Abdal Meydanı'nda sahur programında bir araya geldik. Muazzam bir kalabalık var, tarihi meydanda vatandaşlarımıza simit ve çay ikramında bulunduk. Ramazan ayının manevi havasını düzenlediğimiz programlarla tüm Osmangazi'de yaşatmaya çalışıyoruz. Tarihi meydanda Bursalılarla bir araya gelerek sahur yapmak çok keyifliydi. Ramazan boyunca vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Programa katılan vatandaşlar ise Tarihi Abdal Meydanı'nda Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'la sahur yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Simit, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursalılar sahurda tarihi meydanda buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

10:53
İran dini lideri Hamaney öldürüldü İşte ortak saldırının detayları
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
10:46
İran’ın ’son çare’si: Henüz kullanmadılar
İran'ın 'son çare'si: Henüz kullanmadılar
09:56
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran’ı satan adam bu mu
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?
09:39
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
08:30
Trump’tan İran’ın “tarihi operasyon“ tehdidine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
08:09
Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 11:35:19. #7.12#
SON DAKİKA: Bursalılar sahurda tarihi meydanda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.