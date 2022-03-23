Bursalılara ücretsiz 35 bin fidan dağıtılacak - Son Dakika
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Bursalılara ücretsiz 35 bin fidan dağıtılacak

23.03.2022 09:03

Bursalılara ücretsiz 35 bin fidan dağıtılacakBURSA Bursa'da Orman Haftası münasebetiyle vatandaşlara toprakla buluşturmak için ücretsiz 35 bin fidan dağıtılacak.

Bursalılara ücretsiz 35 bin fidan dağıtılacak

BURSA Bursa'da Orman Haftası münasebetiyle vatandaşlara toprakla buluşturmak için ücretsiz 35 bin fidan dağıtılacak.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Haftası dolayısıyla Bursa'nın çeşitli bölgelerinde vatandaşlara ücretsiz olarak fidan dağıtmaya başladı. Yetkililer, 1 hafta boyunca kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz 35 bin fidan dağıtacaklarını söyledi. Fidan alan vatandaşlara fidan dikim tekniklerini gösteren broşürler de verildi. Ayrıca vatandaşlara Orman Genel Müdürlüğü amblemli tişört hediye edildi.

Fidanları alan minikler ise, çocuk parklarına dikecekleri fidanları büyütmek istediklerini söyledi. Çocuklar, ağaçların ve çevrenin korunmasına herkesin dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bursalılara ücretsiz 35 bin fidan dağıtılacak
Bursalılara ücretsiz 35 bin fidan dağıtılacak
Bursalılara ücretsiz 35 bin fidan dağıtılacak

YORUMLAR
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Orman Bölge Müdürlüğü, orman haftası, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursalılara ücretsiz 35 bin fidan dağıtılacak - Son Dakika


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