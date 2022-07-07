Burunları kanıyor, bayılıyorlar - Son Dakika
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Burunları kanıyor, bayılıyorlar

07.07.2022 23:13
Burunları kanıyor, bayılıyorlar

Burunları kanıyor, bayılıyorlar Anne Esra Bozdağ: "Çocuklarım çocukluğunu yaşayamadılar" Glazmann trombasteisi hastası kardeşler, doktor olup kendi gibi hasta olanları iyileştirmek istiyor Kahramanmaraş'ta, Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesinde yaşayan Esra Bozdağ ve İbrahim Bozdağ...

Burunları kanıyor, bayılıyorlar

Anne Esra Bozdağ: "Çocuklarım çocukluğunu yaşayamadılar"

Glazmann trombasteisi hastası kardeşler, doktor olup kendi gibi hasta olanları iyileştirmek istiyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesinde yaşayan Esra Bozdağ ve İbrahim Bozdağ çiftin çocukları İknur Bozdağ Hatice bozdağglazmann trombasteisi hastası.

Kızlarının çocukluğunu yaşayamadığını söyleyen Anne Esra Bozdağ, "Kızlarımın vücudu hastalığı yüzünden beyaz kan üretmiyor. Sürekli hastaneye götürmek zorunda kalıyoruz. Beyaz kanı biz buluyoruz. Eşim inşaat işçisi ve maddi anlamda zorlanıyoruz.6 aylık bebeğimizin kalbi ve midesinin yan yana olduğunu öğrendik. Midenin de kalbi sıkıştırdığını söyledi doktor. Başka hastanelere götürdük ve orada da ciğerlerinde gelişmediğini söylediler. Doğduktan sonra ameliyat olması gerektiğini eğer olmazsa yaşamasının imkansız olduğunu söyledi. Çocuklarımın sürekli burnu kanıyor. Vücutlarında morluklar oluşuyor. Bayılıyorlar. Mahalledeki çocuklar oynuyor, koşuyorlar ama ben çocuklarıma sürekli bir kısıtlama getiriyorum. Bir şey olur korkusuyla çok hareket etmelerine izin veremiyorum. Sürekli evin içindeler ve çocukluklarını yaşayamadılar" dedi.

İknur Bozdağ ise, "Ben 5. sınıf öğrenciyim ve diğer çocuklar gibi koşamıyorum. Güneşte çok duramıyorum. Vücudumda morarmalar oluyor. Geceleri ağrı çekiyorum. Hastalığımdan kurtulmak istiyorum. Doktor olmak istiyorum ve benim gibi hasta olanları iyileştirmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Hatice Bozdağ ise, "Arkadaşlarım gibi koşup oynamak istiyorum. En çok kolum ağrıyor. Burnum kanıyor. Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Benim hasta olan çocukları iyileştirmek istiyorum" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burunları kanıyor, bayılıyorlar - Son Dakika

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