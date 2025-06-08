BUSKİ Arama Kurtarma Ekibi Afet Yönetimi İçin Akredite Oldu - Son Dakika
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BUSKİ Arama Kurtarma Ekibi Afet Yönetimi İçin Akredite Oldu

BUSKİ Arama Kurtarma Ekibi Afet Yönetimi İçin Akredite Oldu
08.06.2025 12:13  Güncelleme: 12:15
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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki Arama Kurtarma Ekibi, AFAD iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda 'Hafif seviye kentsel arama ve kurtarma akreditasyonu'nu almaya hak kazandı. Ekip, teorik ve pratik eğitimlerle afetlere karşı hazırlık sağladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Arama Kurtarma Ekibi, AFAD İl Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çalışma sonucunda 'Hafif seviye kentsel arama ve kurtarma akreditasyonu'nu almaya hak kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, sadece altyapı hizmetleriyle değil, afetlere hazırlık ve toplumsal sorumluluk çalışmalarıyla da örnek oluyor. BUSKİ İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sivil Savunma Uzmanlığı koordinasyonunda kurulan 27 kişilik arama kurtarma ekibi, akreditasyon alabilmek için AFAD mentörlerinin rehberliğinde kapsamlı bir eğitim ve değerlendirme sürecinden geçti. Ekip üyeleri afet farkındalık, depremde arama kurtarma, navigasyon, kampçılık, haberleşme, yangın farkındalık, UN-BSAFE, tehlikeli maddelerle mücadele (haz-mat) ve ilk yardım gibi kritik eğitimleri tamamladı. Ekip üyeleri, ayrıca teorik bilgilerini pratik uygulamalarla pekiştirerek afet senaryoları üzerinden uygulamalı tatbikatlarla sınavlara hazırlandı. AFAD Başkanlığı'nca, AFAD İstanbul İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen bağımsız sınav yapıcıların gözetiminde gerçekleştirilen sınavda, BUSKİ arama ve kurtarma ekibi, senaryo bazlı deprem tatbikatında başarılı performans sergiledi. Enkaz alanında GPRS destekli arama, sektörleme, afetzedeye ulaşım ve sağlık değerlendirmesi gibi teknik konularda gösterilen yeterlilik, ekibe resmi akreditasyon yolunu açtı. Süreç sonunda BUSKİ Arama ve Kurtarma Ekibi, Bursa'nın 29'uncu akredite arama ve kurtarma ekibi olma unvanını kazandı.

"Amacımız, Bursa'yı afetlere dirençli hale getirmek"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BUSKİ'nin su ve altyapı hizmetlerinin ötesine geçerek; afet anlarında vatandaşların yanında olmayı hedefleyen güçlü bir vizyon ortaya koyduğunu söyledi. Kurumun duyarlılığının ve sistemli hazırlık sürecinin, kamu kurumlarının toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesine örnek teşkil edeceğini belirten Başkan Bozbey, "Bu kentte yaşayan her vatandaşımızın güvenliği bizim önceliğimizdir. Bilimsel veriler ışığında, kentsel dönüşümden arama ve kurtarma ekiplerinin eğitimine kadar her alanda hazırlıklı olmalıyız. BUSKİ Arama ve Kurtarma Ekibimizin akreditasyonu bu yönde atılmış çok önemli bir adımdır. Amacımız, Bursa'yı afetlere dirençli, güvenli bir kent haline getirmektir. Bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BUSKİ Arama Kurtarma Ekibi Afet Yönetimi İçin Akredite Oldu - Son Dakika

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