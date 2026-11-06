BUSKİ, Bursa'da Nilüfer Yolçatı'da 7 Kasım'da 09.00-18.00 arası su kesintisi yapacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Yolçatı Mahallesi ve civarında 07 Kasım 2026 (CUMARTESİ) tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı duyuruldu ve vatandaşların tedbirli olması rica olundu.