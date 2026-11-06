BUSKİ, Bursa'da Nilüfer Yolçatı'da 7 Kasım'da 09.00-18.00 arası su kesintisi yapacak.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BUSKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi ve civarında 7 Kasım 2026 Cumartesi 09.00-18.00 arasında su kesintisi yapılacağını duyurdu. Vatandaşların tedbirli olması istendi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Yolçatı Mahallesi ve civarında 07 Kasım 2026 (CUMARTESİ) tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı duyuruldu ve vatandaşların tedbirli olması rica olundu.
Kaynak: İHA
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