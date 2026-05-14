BUSKİ Genel Kurulu\'nda gergin anlar

BUSKİ Genel Kurulu'nda salona giren ve suya indirimin bir an önce yapılmasını isteyen vatandaş, kendisine tepki gösteren CHP'lilerle tartıştı.

BUSKİ Genel Kurulu'nda su tarifelerinde indirime ilişkin yeni düzenleme görüşüldü. CHP grubu, su indirimi konusuna karşı olmadıklarını ancak düzenlemenin detaylı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek konunun komisyona gönderilmesini talep etti. Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanına gelen bir vatandaş, "Neden suya şimdi indirim yapılmıyor? CHP'nin yaptığı zamları neden indirmiyorsunuz? İndirimi ne zaman açıklayacaksınız. Bir an önce Bursalılarla indirimi paylaşın" dedi.

Vatandaş, salondan çıkarıldığı sırada CHP meclis üyeleriyle tartıştı. Diğer meclis üyelerinin araya girmesiyle kısa sürede ortam sakinleşti.

Meclis gruplarının görüşmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şahin Biba da görüşmelerin ardından oturuma 10 dakikalık ara verdi. - BURSA