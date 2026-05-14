BUSKİ Genel Kurulu\'nda gergin anlar

14.05.2026 18:23  Güncelleme: 18:39
BUSKİ Genel Kurulu'nda su tarifelerinde indirim talebiyle salona giren bir vatandaş, CHP'li meclis üyeleriyle tartıştı. CHP grubu düzenlemenin komisyona gönderilmesini isterken, vatandaş indirimin bir an önce yapılmasını talep etti.

BUSKİ Genel Kurulu'nda su tarifelerinde indirime ilişkin yeni düzenleme görüşüldü. CHP grubu, su indirimi konusuna karşı olmadıklarını ancak düzenlemenin detaylı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek konunun komisyona gönderilmesini talep etti. Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanına gelen bir vatandaş, "Neden suya şimdi indirim yapılmıyor? CHP'nin yaptığı zamları neden indirmiyorsunuz? İndirimi ne zaman açıklayacaksınız. Bir an önce Bursalılarla indirimi paylaşın" dedi.

Vatandaş, salondan çıkarıldığı sırada CHP meclis üyeleriyle tartıştı. Diğer meclis üyelerinin araya girmesiyle kısa sürede ortam sakinleşti.

Meclis gruplarının görüşmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şahin Biba da görüşmelerin ardından oturuma 10 dakikalık ara verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
