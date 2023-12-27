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BUÜ'de doktora öğrencisi Filistinli MohammedAbdElhadeNassar ve ailesi İsrail saldırısında şehit oldu - Son Dakika
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BUÜ'de doktora öğrencisi Filistinli MohammedAbdElhadeNassar ve ailesi İsrail saldırısında şehit oldu

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını yürüten Filistinli MohammedAbdElhadeNassar, İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği saldırıda babası ve kardeşi ile birlikte şehit oldu. Üniversite rektörü, taziye mesajında saldırıları kınayarak dünya ülkelerini bu zulme son vermesi için göreve davet etti.

BUÜ\'de doktora öğrencisi Filistinli MohammedAbdElhadeNassar ve ailesi İsrail saldırısında şehit oldu
27.12.2023 - 14:47,
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Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) doktora çalışmalarını yürüten Filistinli MohammedAbdElhadeNassar (38), İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği saldırıda babası ve kardeşi ile birlikte şehit oldu.

Doktora çalışmaları için geldiği BUÜ'de iktisat alanında eğitimini sürdüren Filistin vatandaşı MohammedAbdElhadeNassar, çatışmaların başlamasının ardından ülkesine döndü. Evli ve 5 kız çocuk babası olan Nassar, önceki gün ailesiyle birlikte saldırıların hedefi oldu. İsrail güçlerinin düzenlediği baskında sadece Mohammed değil, babası ve kardeşi de şehit edildi.

Yaşanan üzücü gelişmeyi BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, sosyal medya hesaplarından duyurdu. Üniversitenin web sayfasından da paylaşılan taziye mesajında; "İsrail güçlerinin Gazze'de sürdürdüğü saldırılar sonucunda doktora öğrencimiz MohammedAbdElhadeNassar, kardeşi ve babasının şehit olduklarını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencimiz ve ailesi nezdinde alçakça saldırılarda şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, tüm dünya ülkelerini bu zulme bir son vermesi konusunda girişimlerini sürdürmesi için bir kez daha göreve davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Uludağ Üniversitesi, İsrail, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BUÜ'de doktora öğrencisi Filistinli MohammedAbdElhadeNassar ve ailesi İsrail saldırısında şehit oldu - Son Dakika


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