BUÜ ve CademDigital\'dan Eğitim İşbirliği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve CademDigital arasında meslek yüksekokulu öğrencileri ile yeni mezunlara eğitim verilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Rektörlük B Salonunda gerçekleşen imza törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, CademDigital CEO'su Nedret Kademli, BUÜ MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın, Meslek Yüksekokulu müdürleri ve CademDigital yöneticileri katıldı.

"Ekonomiye beşeri kazanç"

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Program akreditasyonları son sürat devam ediyor. Hem eğitim kalitesi hem de araştırma geliştirme olarak önlisans programlarımız ve meslek yüksekokullarımız kurumsal akreditasyona hızla müracaat etmeye başladılar. Meslek yüksekokullarımız ve önlisans programlarımız doğrudan uygulamaya dönük olduklarından dolayı bizim için çok kıymetli, istihdama katılma hızı genellikle dört yıllık fakültelerimizden daha hızlı, öğrenci sayısı itibariyle en fazla meslek yüksekokulu öğrencisine sahibiz. Bu sebeple doğrudan Bursa'nın ve Türkiye'nin ekonomisine güçlü bir beşeri sermaye kazancı demek, hocalarımız uygulamaya çok yakın oldukları için sektörle firmalarla çok yakınlar, bu ilişkinin şekillenmesinde başta siz olmak üzere emeği geçen tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Protokolün hepimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Teori ile pratik buluşacak"

CademDigital CEO'su Nedret Kademli ise sektör deneyiminin akademik ortamla buluşacağı eğitim programının, öğrencilere yalnızca teorik bilgi değil, doğrudan uygulamalı tecrübe kazandırmayı hedeflediğini vurguladı. Kademli, öğrencileri sektöre hazır teknik becerilerle donatarak katkı sağlamak istediklerini belirtti.

Genç yeteneklere sektörle temas imkanı

Protokol kapsamında meslek yüksekokulu öğrencileri ve yeni mezunlar, ücretsiz temel CAD & CAM eğitimi alma fırsatını elde edecek. İşbirliği anlaşmasıyla meslek yüksekokulu öğrencilerini sektöre hazır teknik becerilerle donatıp Türkiye'nin mühendislik alanındaki dijitalleşme sürecine katkı sunulması hedefleniyor. - BURSA