BUÜ ve Pakistanlı IMSciences ortak araştırma için iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika
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BUÜ ve Pakistanlı IMSciences ortak araştırma için iş birliği protokolü imzaladı

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BUÜ ve Pakistanlı IMSciences ortak araştırma için iş birliği protokolü imzaladı
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Bursa Uludağ Üniversitesi ile Pakistanlı IMSciences Üniversitesi, eğitim, bilim, teknoloji ve kültür alanlarında iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi ile ortak araştırma ve bilimsel etkinliklerin yürütülmesi planlanıyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Pakistan Institute of Management Sciences (IMSciences) Üniversitesi arasında eğitim, bilim, teknoloji ve kültür alanlarında iş birliği protokolü imzalandı.

Yeni merkezi sınıf ve rektörlük binasında gerçekleştirilen imza törenine BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi ile Institute of Management Sciences Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. UsmanGhani katıldı. İş birliğinin iki kurum arasında eşitlik, ortaklık ve karşılıklı fayda ilkelerine dayalı bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Bilimsel araştırmalarda ortaklık

Törende konuşan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, "Bilim dünyasının bu değerli temsilcilerini, tarih ve kültür şehrimiz Bursa'da ve kampüsümüzde ağırlamak bizim için büyük bir onur. Türkiye ve Pakistan, iki devlet, tek yürek anlayışıyla birbirine bağlı iki kardeş millettir. Sadece karşılıklı çıkarlardan değil, köklü tarihi ve kültürel bağlardan da güç alarak ilerliyoruz. Geçmişten miras aldığımız bu sarsılmaz dostluk mirasını, bugün eğitim ve bilim alanında attığımız stratejik adımlarla geleceğe taşımak en önemli görevlerimizden biridir" dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi olarak, küreselleşen dünyada uluslararası akademik iş birliğine büyük önem verdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Cafer Çiftçi; "Bilginin sınır tanımadığı bu çağda, farklı coğrafyaların dinamiklerini bir araya getirmek, öğrencilerimizin ufkunu genişletiyor ve bilimsel araştırmalarımızın küresel etkisini artırıyor. Yönetim Bilimleri Enstitüsü, yönetim, bilim, finans ve bilişim gibi alanlarda yetiştirdiği nitelikli insan kaynaklarıyla bölgesinde çok önemli bir yere sahiptir. Bugün imzaladığımız ikili iş birliği protokolü ile bu güçlü altyapıyı üniversitemizin en iyi akademik deneyimiyle birleştiriyoruz. Protokol kapsamında, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarımızı hızla hayata geçireceğiz. Özellikle yönetim bilimleri ve yenilikçi teknolojiler alanlarında ortak araştırma ve projeler yürüteceğiz. Düzenleyeceğimiz ortak bilimsel etkinlikler aracılığıyla her iki ülkenin akademik ve iş dünyası arasında yeni köprüler kuracağız" ifadelerini kullandı.

"Üniversiteler arasında büyük bir iş birliği potansiyeli var"

Institute of Management Sciences Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. UsmanGhani ise imzalanan protokolün her iki kuruma da fayda sağlayacağına inandığını aktardı. Kurumların bu iş birliğinden fayda görmesini arzu ettiğini vurgulayan Prof. Dr. UsmanGhani; "Bu, pratikte uygulanmalı; öğretim üyesi değişimi, öğrenci değişimi, ortak araştırma, ortak konferanslar. Bence bugün imzaladığımız şeyi uygulamaya koymak için bir sonraki pratik adımları atmalıyız. Pakistan'da çok iyi bir eğitim sistemimiz, iyi üniversitelerimiz var ve bence Türkiye ve Pakistan üniversiteleri arasında iş birliği fırsatlarını keşfetme konusunda büyük bir potansiyel var. Biz kardeşiz, Pakistanlıların Türkiye'ye büyük bir sevgisi var ve bence aynı şey Türkiye için de geçerli. Türkiye'ye her geldiğimde kendimi evimde gibi hissediyorum" dedi.

Protokol kapsamında, iki üniversitenin öğrencileri ve akademik personeli arasında değişim programlarının yürütülmesi, öğretim üyelerinin karşı kurumda misafir akademisyen veya araştırmacı olarak görev alabilmesi ve eğitim-öğretim alanındaki bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması planlanıyor.

Tören, imzaların atılması ve toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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