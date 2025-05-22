BUÜ\'ye 1.6 Milyon Euro\'luk Kanser Projesi Desteği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Ayşegül Kahraman'ın koordinatörlüğünü yürüttüğü HSAFE-Innovative High-Sensitivity Avalanche Field-Effect Transistors Designed for Cancer Diagnosis başlıklı proje, Avrupa Birliği HORIZON-Marie Skodowska-Curie Actions (MSCA)-2024-SE-01 çağrısı kapsamında 1.600.000 Euro destek almaya hak kazandı.

Sensör teknolojileri, nanomalzemeler ve yeni nesil mikroelektronik cihaz geliştirme konularında uzun süredir çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ayşegül Kahraman, koordinatörlüğünü üstlendiği uluslararası proje hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kahraman; "Kabul edilen bu proje ile kanserin erken evrelerinde tespitine imkan tanıyacak ultra hassas bir tanı sensörü geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Bilimsel temeli daha önce başarıyla yürütülmüş uluslararası ikili işbirliği projelerine dayanıyor. Fizik Bölümden Doç. Dr. Mürşide Şafak Hacıismailoğlu ve Arş. Gör. Can Siret Dosdoğru da projede araştırmacı olarak görev alıyor. Proje konsorsiyumu ise yaklaşık 12 yıldır işbirliği içinde çalıştığım ve doktora sonrası araştırmalarında danışmanlığımı üstlenen Prof. Dr. Ercan Yılmaz ile birlikte şekillendirildi" dedi.

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgen Osman ise; "Bu çok disiplinli ve çok uluslu işbirliği ile Bursa Uludağ Üniversitesi, sağlık teknolojileri alanında Avrupa çapında yürütülen araştırmalara nitelikli katkı sunacak ve aynı zamanda bilimsel etki alanını daha da genişletecektir" diyerek proje ekibini tebrik etti.

Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Portekiz, Polonya, Azerbaycan ve Ukrayna'dan akademik ve endüstriyel ortakların yer aldığı konsorsiyum, proje ile hem teknolojik hem de temel bilimsel sorunlara birlikte çözüm üretmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında mikro-boyutlu sensör tasarımı, biyosensör okuyucu üretimi, yenilikçi 2D nano-malzeme sentezi, ultra zayıf sinyallerin çığ etkisiyle yükseltilmesi ve biyo-belirteçlerin yüzey tutuculuğu gibi konular üzerine araştırmalar yapılacak. - BURSA