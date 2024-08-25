Büyük Taarruz kutlamaları başladı - Son Dakika
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Büyük Taarruz kutlamaları başladı

Büyük Taarruz kutlamaları başladı Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü kutlamaları, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Atatürk Evi'nin önünde düzenlenen törenle başladı.

25.08.2024 23:05
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Büyük Taarruz kutlamaları başladı

AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü kutlamaları, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Atatürk Evi'nin önünde düzenlenen törenle başladı.

Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı. Protokol üyeleri ve binlerce vatandaşın katıldığı törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuşma yaptı. Kurtulumuş: "Şuhut da sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Yaklaşık bir hafta sürecek olan Büyük Taarruza giden yolda 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlayacağımız bu haftada Afyonkarahisar'da da fevkalade değerli kıtlama etkinlikleri yapılacak. 30 Ağustos 1922 yılına uzanan süreçte milletimiz için kurtuluşun dönüm noktasıdır. Bu vesile ile o zor günlerde şimdi 102 yıl sonra geçmişi konuşmak kolay ama o gün o yoklu içerisinde hiç bir şeyin olmadığı o dönemde atacak kurşunu barutu olmayan dağılmış olan bir ordunun olduğu ortamda bu aziz millet sizlerin dedikleri, babaları ya Allah diyerek Anadolu topraklarının her yerinde sabah Dumlupınar'da şehitliği ziyaret ettiğimizde gördük Osmanlı coğrafyasının her yerinden bizim dedelerimiz buraya geldiler. ya Allah diyerek ayağa kalkarak yedi düvele karşı bağımsızlık mücadelesini başlattılar. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin öncüsü büyüklerimizi hürmetle saygıyla yad ediyoruz. Ruhları şad olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Atatürk Evi'ni ziyaret eden Başkan Kurtulmuş ve vatandaşlar daha sonra atlı birlikler ile mehteran takımı eşliğinde törenin devam edeceği Şuhut stadyumuna kadar yürüdü.

Kaynak: İHA

Şuhut, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyük Taarruz kutlamaları başladı - Son Dakika

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