Büyükada'daki Yangın Kontrol Altında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Büyükada'daki yangının kontrol altına alınmasının ardından Nene Hatun Acil Müdahale gemisinin Ada'dan ayrıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yangının kontrol altına alınmasının ardından Nene Hatun Acil Müdahale gemimiz görevini tamamlayarak dönüşe geçmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA