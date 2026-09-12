Büyükada'nın 51 atı Daday'da sahiplendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükada'nın 51 atı Daday'da sahiplendirildi

Büyükada\'nın 51 atı Daday\'da sahiplendirildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükada'da faytonlarda kullanımları yasaklanan 51 at, Kastamonu'nun Daday ilçesindeki at çiftlikleri ve vatandaşlara dağıtıldı. Atlardan 16'sı kurayla 4 çiftliğe teslim edilirken 35'i çeşitli işlerde kullanılmak üzere vatandaşlara verildi.

İstanbul faytonlarda turist taşırken kötü muamele gördükleri gerekçesiyle kullanımları yasaklanan Büyükada'nın atları, Kastamonu'nun Daday ilçesine bulunan at çiftlikleri ve vatandaşlara dağıtıldı.

İstanbul'da Büyükada'da kötü muamele gördükleri gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından faytonlarda kullanımları yasaklanan ve akıbetleri yıllardır tartışma konusu olan atlar Kastamonu'nun Daday ilçesine getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde bakımları sürdürülen 51 at, Daday ilçesinde bulunan at çiftlikleri ve vatandaşlara dağıtıldı. İBB ve Daday Belediyesi'nin iş birliğinde sahiplendirilen atlar İstanbul'dan Kastamonu'ya nakledildi. İlçeye getirilen atlardan 16'sı Daday Belediyesi tarafından kurayla belirlenen 4 at çiftliğine teslim edildi. 35 at ise çeşitli iş ve faaliyetlerde kullanılmak üzere Daday Belediyesi tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

"Faytondan çıktıkları için burada biraz daha rahatlar"

Daday ilçesinde at çiftliği işletmeciliği yapan Levent Bıyıklı, 4 atın ücretsiz bir şekilde kendilerine teslim edildiğini belirterek, "Çiftliğimizdeki atlarımız yerli. İngiliz atlarına, Arap atlarına zaten bindiremiyoruz. Her gelen misafirimiz acemi oldukları için yerli atlara bindiriyoruz. Dışarı turumuz var. İki tane orta tur, uzun tur. Ne kadar gitmek isterlerse biniyorlar. Dışarı gitmek istemeyenler çiftlik içinde, bu manevi etrafında biniyorlar. Atlarımızın birazı yeni İstanbul'dan geldi. Geçen hafta geldi. Diğerleri bizim kendi atlarımız. Onlar da bizim atlarımızla uyuşma aşamasındalar. Şimdi birbirlerini tanıyorlar. Yabancı oldukları için biraz aralarında kavga gürültü olsa da alışacaklar. Biz de bindirmeye devam edeceğiz. Daday Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi teslim etti. Bunlar adada paytonu bırakan atlar. Orada zaten faytonculuğu bıraktılar. Onlar da Anadolu'ya gönderdiler. Zaten bizim ilçemizde de at çiftlikleri çok olduğu için Büyükşehir'le bir bağlantı kuruldu. Atlar bize İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araçlarıyla getirildi. Biz de kurayla atlarımızı aldık. 4 çiftliğe 4'er tane at teslim edildi. İyi bakacağımız taahhütünü verdik. Bakımlarını yapıyoruz, aç bırakmıyoruz. Bize geldikten sonra biraz daha rahat ettiler. Faytondan çıktıkları için burada biraz daha rahatlar. Biz de memnunuz. Daha önce de göndermişlerdi.O zaman aldıklarımız çok zayıftı, çok bakımsızlardı. Ama bu sefer gelenler çok bakımlı. Biz de aynı şekilde bakıma devam edeceğiz" dedi.

"Onlara bebek gibi bakıyoruz"

Atların bakımını yapan çiftlik çalışanı Satiye Tiftik ise çiftlikteki atların bakımıyla ilgili bilgi vererek, "Atlarımızı yazın doğada, kışın içeride samanla, arpayla besliyoruz. Atlarımızın birazı İstanbul Adalar'dan geldi. Sağ olsun, belediye başkanımız getirdi, herkese dağıttı. Müşterilerimiz de çiftliklerimize gelip atlara biniyor. Biz de atlara bakıyoruz, ismiyle hitap ediyoruz. Onlar bile isimlerini biliyorlar. Hepsinin ismi var, çipleri var, kimlikleri var. Tabii ki onlara bebek gibi bakıyoruz. Bir gün bile yalnız bırakamazsın. Canlı hayvan çünkü. Her gün ilgilenmesi gerekiyor. Günde üç öğün doyuruluyoruz. Müşteriler de geliyor, seviyor, biniyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Kastamonu, İstanbul, Büyükada, Güncel, Daday, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükada'nın 51 atı Daday'da sahiplendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 ilde nefes kesen operasyon İHA havadan takip etti, ekipler yakaladı 18 ilde nefes kesen operasyon! İHA havadan takip etti, ekipler yakaladı
Girne’deki gemi faciası soruşturmasında şüpheliler hakkında yeni karar Girne'deki gemi faciası soruşturmasında şüpheliler hakkında yeni karar
Seçil Erzan’dan bomba Arda Turan çıkışı: 1000 yıl ceza verin Seçil Erzan’dan bomba Arda Turan çıkışı: 1000 yıl ceza verin
Husiler, Babulmendeb Boğazı’ndaki Meyyun Adası’nı ele geçirdi Husiler, Babulmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası'nı ele geçirdi
Prenses Diana’nın “intikam elbisesi“ ile ilgili 29 yıl sonra bir ilk Prenses Diana'nın "intikam elbisesi" ile ilgili 29 yıl sonra bir ilk
Ünlü sucuk markasında usulsüzlük skandalı 5 şüpheli adliyede, şirketten açıklama geldi Ünlü sucuk markasında usulsüzlük skandalı! 5 şüpheli adliyede, şirketten açıklama geldi
İsmail Kartal’ın istifası sonrası Ersun Yanal’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler: Onlar benimle anlaşamaz İsmail Kartal'ın istifası sonrası Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler: Onlar benimle anlaşamaz

14:19
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
13:59
Vanlı Kara Haydar’ın altınları bulundu Bakın nereye saklamış
Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış
13:23
Mansur Yavaş’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili eleştirilere rest: Görüşmeye devam edeceğiz
Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili eleştirilere rest: Görüşmeye devam edeceğiz
13:18
Fenerbahçe’den olaylı ayrılmıştı Yeni takımında kral oldu
Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Yeni takımında kral oldu
12:57
ABD Başkanı Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek, petrol fiyatları da hızla düşecek
ABD Başkanı Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek, petrol fiyatları da hızla düşecek
12:52
Görüntü İstanbul’dan Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı
Görüntü İstanbul'dan! Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı
12:40
Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz“ deyip iki isim söyledi
Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz" deyip iki isim söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 14:38:09. #.0.3#
SON DAKİKA: Büyükada'nın 51 atı Daday'da sahiplendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement