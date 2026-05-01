Büyükakın'dan Cavit dedeyi sevindiren sürpriz
01.05.2026 13:07  Güncelleme: 13:08
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kendisini görmek isteyen ancak rahatsızlığı nedeni ile buna imkanı olmayan 90 yaşındaki Cavit Sönmez'e sürpriz yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde düzenlenen Yem Bitkisi Tohumu Dağıtım Töreni'nde Osman Sönmez ile ilginç bir diyalog yaşadı. Tören sırasında Başkan Büyükakın'ın yanına gelen Osman Sönmez, dedesi Cavit Sönmez'in kendisini çok görmek istediğini ancak rahatsızlığının buna izin vermediğini söyledi. Bunun üzerine Başkan Büyükakın, törenin ardından 90 yaşındaki Cavit Sönmez'i evinde ziyaret etti.

Başkana teşekkür etti

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan'ın da eşlik ettiği Başkan Büyükakın'ı karşısında görünce sevinen Cavit dede, ziyaret nedeni ile teşekkür etti. Cavit Sönmez, "Başkanımızı çok görmek istiyordum. Ancak rahatsızlığım nedeni ile bunu gerçekleştiremiyordum. Torunum da tören için mahallemize gelen başkanımıza ulaşmış ve talebimi iletmiş. Sağ olsun, kendisi de bizi kırmayarak ziyaretime geldi. Çok sevindim. Kendisine teşekkür ediyorum" sözleri ile duyduğu sevinci dile getirdi.

Cavit Sönmez'in elini öpen ve halini hatırını soran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sönmez ve ailesi ile keyifli sohbet gerçekleştirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

