Büyükçekmece Belediye Meclisi\'nde Seçilmiş Başkanlar Vurgusu

Yerel

Büyükçekmece Belediye Meclisi Şubat ayı birinci toplantısı Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirdi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi Şubat ayı birinci toplantısı Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirdi. Gündem maddelerinin görüşülmesinden önce konuşan Başkan Akgün, belediye başkanlarının halkın hür iradesiyle seçtiği kişiler olduğunu vurgulayarak " Halkın hür iradesiyle seçilmiş insanlar, bağımsız yargı önlerinde yargılanıp ceza almadan makamından alınmaması, görevini devam ettirmesi esastır" dedi.

"Ben yerel yönetim savaşçısı olarak asla kabul etmiyorum"

Büyükçekmece Belediye Meclisi Şubat ayı birinci toplantısında belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılarak yerlerine kayyım atanmasını yerel yönetim savaşçısı olarak kabul etmediğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şunları söyledi: "Belediye başkanları halkın hür iradesiyle seçilmiş insanlardır. Seçilmiş belediye başkanlarının ve seçilmişlerin, halkın hür iradesiyle seçilmiş insanlar bağımsız yargı önlerinde yargılanıp ceza almadan makamından alınmaması, görevini devam ettirmesi esastır. Makamından uzaklaştırılması yanlıştır. Eğer gerçekten terörle ilişkisi olduğu kesin olarak belirlenmişse belki bunu tedbiren görevden alabilirsiniz. Aradaki fark şudur; hangi şekilde olursa olsun ister mahkemenin kesin kararıyla görevden alınız, isterseniz acilen alınması gerektiği için görevden alınız ama halkın hür iradesiyle seçilmiş meclis yerinde duruyorsa o meclisi yok sayamazsınız. O meclis içerisinden bir belediye başkan vekilini kanunda yazdığı gibi seçip, halkın seçtikleriyle halkı yönetmeye devam edersiniz. Avrupa Konseyi bizden bunu istiyor. Hem Şubat'ta hem Mart'ta konu Türkiye'deki kayyımlar, görevden almalar ve yerel demokrasi. Ne anlatacağız? Bunlar yalan mı diyeceğiz? Yanlış mı diyeceğiz? 2016'ya kadar geçici görevden almalar vardı. 2016'da FETÖ darbe girişimi sonra belediye kanunu 45.maddesine eklenen fıkrayla bu görevden almalar, görevden uzaklaştırmalar kalıcı oldu ve meclis artık yok sayılmaya başladı. Aynı Esenyurt'ta olduğu gibi, Mardin'de olduğu gibi. Meclis yoksa meclis de görevden alındıysa o zaman kayyım atarsınız. Bunu kabul etmiyoruz. Ben yerel yönetim savaşçısı olarak asla kabul etmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisi, partilerin ilgilileri, grup başkan vekilleri bir araya gelerek behemehal bu konuda bir düzenlemenin yapılması için artık beklemeden devreye girmelerinin çok önemli olduğunu ve bu ülkenin menfaatleri doğrultusunda ülkemizin demokrasisine, Avrupa'daki görünürlüğümüze çok katkı sağlayacağını yürekten söylemek istiyorum. Ben 23 yıldan beri Avrupa'da sadece kayyımlar ile ilgili mücadele veren bir milli delegasyon üyesiyim. Ülkemizdeki vatandaşlarımız, Türk vatandaşları eğer bugün Avrupa'nın herhangi bir ülkesine gitmek için aylarca, yıllarca vize almak için bekliyorsa bunun sebeplerinden bir tanesi de bu demokrasimizdeki zayıflama, geriye gidiştir. Sebep olarak bunu söyleyebilirim. "Siz önce demokrasinizi Avrupa standartlarına göre yaklaştırın. Biz de katkı sağlayalım" tabii ki diyeceklerdir. Biz her geçen gün 1970 yılı demokrasisini arıyoruz."

"Ben şahsen gurur duyuyorum"

Başkan Akgün diploma töreninden sonra kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye bağıran teğmenlerden 5'inin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden edilmesinin toplumun vicdanında kabul görmediğini belirterek şunları söyledi: "Teğmenler baktığınız zaman bu ülkenin bağrından çıkmış, fakir ailelerin çocukları. Gece gündüz çalışarak girdikleri bütün sınavları birincilikle geçmişler. Bugüne kadar bu yemin törenlerinde, resmi yemin törenlerinden sonra burada törenin dışında kendi aralarında göğüslerini kabartarak "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" diyerek o sembol kılıç çıkartma işini yapıyorlarsa bundan ancak gurur duymalıyız. Ben şahsen gurur duyuyorum. Benim deyimimle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seyir defterine, tarihine bu olay "5 teğmen vakası" olarak geçmiştir. Mutlaka yargı organları daha işin başındayız. Türk adaletine güvenmek durumundayız. Yargı organları, bu genç teğmenlerin hak ettikleri yere geleceklerine inancımız tamdır. Türk yargısına güveniyoruz."

Başkan Akgün'den sonra söz alan Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Yazıcı, CHP Grup Başkanvekili Tarık Erdoğan ve MHP adına söz alan Enes Yılmaz gündeme dair konulara ilişkin olarak partilerinin mesajlarını dile getirdiler. Yapılan konuşmaların ardından gündemde yer alan maddeler görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi. Büyükçekmece Belediye Meclisi Şubat ayı ikinci oturumunu 7 Şubat Cuma günü saat 10.00'da gerçekleştirecek. - İSTANBUL