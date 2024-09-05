Büyükçekmece Belediye Meclisi Tepecik İmar Planlarını Kabul Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Büyükçekmece Belediye Meclisi Tepecik İmar Planlarını Kabul Etti

Büyükçekmece Belediye Meclisi Tepecik İmar Planlarını Kabul Etti

Büyükçekmece Belediye Meclisi, Tepecik Alt Havzası, Ulus ve Hürriyet mahallelerinin bir bölümüne ait 1/1000'lik imar planlarını oybirliğiyle kabul etti. Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, planlarla ilgili vatandaşların kaygılarını giderdi.

05.09.2024 14:14  Güncelleme: 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece Belediye Meclisi Eylül ayı ikinci oturumunu Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirdi. Tepecik halkının uzun yıllardır beklediği, Tepecik Alt Havzası, Ulus ve Hürriyet mahallelerinin bir bölümüne ait 1/1000'lik imar planları mecliste oybirliğiyle kabul edildi. Başkan Akgün, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Seçimden sonra çalıştık, bitirdik. Tepecik ailemize hayırlı olsun" dedi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi Eylül ayı ikinci oturumunu Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirdi. Başkan Akgün, önceki akşam genç yaşta hayata gözlerimi yuman Büyükçekmece Belediyesi Evlendirme Dairesi Şefi İlhami Engin'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Allah'tan rahmet dileyip, Engin'in ailesi ve mesai arkadaşlarına başsağlığı dileklerini iletti. Grup başkanvekilleri de söz alarak İlhami Engin'in ailesi ve mesai arkadaşlarına başsağlığı, merhuma Allah'tan rahmet diledi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin Eylül ayı ikinci toplantısında gündemde yer alan maddelere ilişkin komisyonlardan gelen raporlar okunarak müzakere edildi. Gündemin en önemli maddelerinden biri Tepecik bölge halkının uzun zamandır beklediği, Tepecik Alt Havzası, Ulus ve Hürriyet mahallelerinin bir bölümüne ait 1/1000'lik imar planları mecliste oybirliğiyle kabul edildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bazı vatandaşların yeni planlar kapsamında yerlerinin istimlak edileceğine dair kaygıları olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: "Yapmış olduğumuz derin çalışma sonrası adalar oluşturulmuş, bazı sokaklar kaldırılmıştır. Eski Tepecik köy merkezinde değişik bir yapılaşma gündeme getirilmiş. İtalya'nın birçok şehrinde uygulanan bir sistem olduğu için uygulamayı nasıl yaparız diye gidip yerinde gördük. Fotoğraflar çektik. Uygulamayla ilgili çalışma yapan arkadaşlarımıza verdik. Çok güzel bir şey çıkacağına inanıyorum. Hiçbir vatandaşımızın "Benim önümden alındı, benim yerim istimlak ediliyor" diye bir algıya kapılmasın. Hiçbir şekilde istimlak yok. O ada içinde eğer yüzde 10 kayıp varsa o yüzde 10 kayıp hepsinden eşit olarak kesilerek alınacak."

"Seçimden sonra çalıştık, bitirdik"

Başkan Akgün, Tepecik'in imar planlarına ilişkin maddenin meclisin en önemli gündem olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu: Büyükçekmece'nin en önemli yerlerden bir tanesi Tepecik merkezdi. Şimdi en önemli yerimiz, planlama anlamında insanların ölümünü engelleyecek en önemli projemiz Kumburgaz, Celaliye, Kamiloba. D100 Karayolu ile deniz arasında kalan 5.5 büyüklüğündeki o bölgedeki oluşacak depremde bütün binaların yıkılacağı alandır. En zor yerimiz bitmiştir, uzun sürmüştür. O onu yaptı, bu bunu yaptı bize yakışmaz. Bitti. Seçimden sonra çalıştık, bitirdik."

Kumburgaz sahilindeki riske dikkat çekti

Büyükçekmece'de depreme karşı verilen mücadelede Kumburgaz sahillerindeki riske bir kez daha dikkat çeken Başkan Akgün; "En önemli plan bekleyen alan, Kumburgaz Sahili diye bilinen yaklaşık 15 - 20 kilometrelik sahil olarak duruyor. Kumburgaz, Celaliye, Kamiloba, D100 Karayolu'nun deniz tarafında kalan sahilden bahsediyorum. Bu konu üzerinde Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ekrem İmamoğlu, bu bölge için İPA'ya özel bir çalışma yaptırıyor. Hem plan çalışması yapılıyor, hem de İPA'daki mimarlar tarafından siluet çalışması yapılıyor. Eş zamanlı olarak 6 adet imar planımız, bölge planımız da eş zamanlı olarak yürüyor. Bu nedenle hem Tarık Erdoğan Bey İmar Komisyonu Başkanı hem ben, İstanbul Büyükşehir Encümen'de bulunan Ahmet Şahin Bey, Ak Partili Büyükşehir meclis üyesi arkadaşlarımız ve diğer Büyükşehir meclis üyesi arkadaşlarımız bunları takip etmekle görevlidirler. Sormakla görevlisiniz halk adına. Nerede gecikme olursa hemen hep birlikte başına çullanalım. Deprem geliyor. Depremi maalesef yaşayacağız. Büyükçekmece'deki kentsel dönüşüm takdire şayan şekilde devam ediyor." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Hasan Akgün, Hürriyet, istanbul, Politika, Güncel, Yerel, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükçekmece Belediye Meclisi Tepecik İmar Planlarını Kabul Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 06:41:41. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükçekmece Belediye Meclisi Tepecik İmar Planlarını Kabul Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement