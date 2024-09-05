Büyükçekmece Belediye Meclisi Tepecik İmar Planlarını Kabul Etti

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Büyükçekmece Belediye Meclisi Eylül ayı ikinci oturumunu Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirdi. Tepecik halkının uzun yıllardır beklediği, Tepecik Alt Havzası, Ulus ve Hürriyet mahallelerinin bir bölümüne ait 1/1000'lik imar planları mecliste oybirliğiyle kabul edildi. Başkan Akgün, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Seçimden sonra çalıştık, bitirdik. Tepecik ailemize hayırlı olsun" dedi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi Eylül ayı ikinci oturumunu Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirdi. Başkan Akgün, önceki akşam genç yaşta hayata gözlerimi yuman Büyükçekmece Belediyesi Evlendirme Dairesi Şefi İlhami Engin'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Allah'tan rahmet dileyip, Engin'in ailesi ve mesai arkadaşlarına başsağlığı dileklerini iletti. Grup başkanvekilleri de söz alarak İlhami Engin'in ailesi ve mesai arkadaşlarına başsağlığı, merhuma Allah'tan rahmet diledi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin Eylül ayı ikinci toplantısında gündemde yer alan maddelere ilişkin komisyonlardan gelen raporlar okunarak müzakere edildi. Gündemin en önemli maddelerinden biri Tepecik bölge halkının uzun zamandır beklediği, Tepecik Alt Havzası, Ulus ve Hürriyet mahallelerinin bir bölümüne ait 1/1000'lik imar planları mecliste oybirliğiyle kabul edildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bazı vatandaşların yeni planlar kapsamında yerlerinin istimlak edileceğine dair kaygıları olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: "Yapmış olduğumuz derin çalışma sonrası adalar oluşturulmuş, bazı sokaklar kaldırılmıştır. Eski Tepecik köy merkezinde değişik bir yapılaşma gündeme getirilmiş. İtalya'nın birçok şehrinde uygulanan bir sistem olduğu için uygulamayı nasıl yaparız diye gidip yerinde gördük. Fotoğraflar çektik. Uygulamayla ilgili çalışma yapan arkadaşlarımıza verdik. Çok güzel bir şey çıkacağına inanıyorum. Hiçbir vatandaşımızın "Benim önümden alındı, benim yerim istimlak ediliyor" diye bir algıya kapılmasın. Hiçbir şekilde istimlak yok. O ada içinde eğer yüzde 10 kayıp varsa o yüzde 10 kayıp hepsinden eşit olarak kesilerek alınacak."

"Seçimden sonra çalıştık, bitirdik"

Başkan Akgün, Tepecik'in imar planlarına ilişkin maddenin meclisin en önemli gündem olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu: Büyükçekmece'nin en önemli yerlerden bir tanesi Tepecik merkezdi. Şimdi en önemli yerimiz, planlama anlamında insanların ölümünü engelleyecek en önemli projemiz Kumburgaz, Celaliye, Kamiloba. D100 Karayolu ile deniz arasında kalan 5.5 büyüklüğündeki o bölgedeki oluşacak depremde bütün binaların yıkılacağı alandır. En zor yerimiz bitmiştir, uzun sürmüştür. O onu yaptı, bu bunu yaptı bize yakışmaz. Bitti. Seçimden sonra çalıştık, bitirdik."

Kumburgaz sahilindeki riske dikkat çekti

Büyükçekmece'de depreme karşı verilen mücadelede Kumburgaz sahillerindeki riske bir kez daha dikkat çeken Başkan Akgün; "En önemli plan bekleyen alan, Kumburgaz Sahili diye bilinen yaklaşık 15 - 20 kilometrelik sahil olarak duruyor. Kumburgaz, Celaliye, Kamiloba, D100 Karayolu'nun deniz tarafında kalan sahilden bahsediyorum. Bu konu üzerinde Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ekrem İmamoğlu, bu bölge için İPA'ya özel bir çalışma yaptırıyor. Hem plan çalışması yapılıyor, hem de İPA'daki mimarlar tarafından siluet çalışması yapılıyor. Eş zamanlı olarak 6 adet imar planımız, bölge planımız da eş zamanlı olarak yürüyor. Bu nedenle hem Tarık Erdoğan Bey İmar Komisyonu Başkanı hem ben, İstanbul Büyükşehir Encümen'de bulunan Ahmet Şahin Bey, Ak Partili Büyükşehir meclis üyesi arkadaşlarımız ve diğer Büyükşehir meclis üyesi arkadaşlarımız bunları takip etmekle görevlidirler. Sormakla görevlisiniz halk adına. Nerede gecikme olursa hemen hep birlikte başına çullanalım. Deprem geliyor. Depremi maalesef yaşayacağız. Büyükçekmece'deki kentsel dönüşüm takdire şayan şekilde devam ediyor." - İSTANBUL