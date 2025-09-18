Büyükçekmece Belediyesi, Depreme Karşı Yapı Yıkımlarını Hızlandırıyor

İstanbul'da muhtemel büyük depreme karşı hazırlıklarını hızlandıran Büyükçekmece Belediyesi, riskli yapıların yıkımını aralıksız sürdürüyor.

Belediye ve vatandaş iş birliğiyle Atatürk Mahallesi, Sümbül Sokak'ta 1985 yılında inşa edilen ve 3 blok, 32 bağımsız bölümden oluşan yüksek riskli yapıların yıkımı, belediye ekiplerinin gözetiminde gerçekleştirildi.

"Yarısı Bizden" kampanyasından faydalanmalarını tavsiye ediyorum"

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, riskli yapıların yıkım süreci ve deprem hazırlıklarıyla ilgili şöyle açıklama yaptı:

"Burada 3 blok var yıkılacak olan. Bu 3 blok, bundan tam 40 yıl evvel 1985 yılında inşa edilmiş. 3 blok ve 32 bağımsız bölümden oluşmakta ve arsası da 2 bin 367 metrekare. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin burada yaptığı inceleme ve tetkiklerde binanın D sınıfı yani yüksek riskli bina statüsünde olduğu tespit edilmiştir. Bu tespitten sonra belediyemiz ve site malikleri bir araya gelerek kentsel dönüşüm başlatma kararı almışlardır ve kentsel dönüşümü başlatıyoruz. Yıkımdan sonra burada kapalı garajı olan, yeşil alanları olan ve toplam 60 bağımsız bölümden oluşan bir yer planlanmaktadır. Burası "Yarısı Bizden" kampanyasından faydalanamamaktadır. Şu anda faydalanamıyor. Çünkü ilave artışları fazla. Yine de ilave artışlardan dolayı vatandaşın cebinden herhangi bir ödeme çıkmayacaktır. Ben tekrardan hayırlı olsun diyorum. Darısı diğer kentsel dönüşüm bekleyen sitelere bırakıyorum. Onlar da bir an önce bu işi hızlandırmalarını, "Yarısı Bizden" kampanyasından faydalanmalarını tavsiye ediyorum. Hayırlı olsun." - İSTANBUL